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यशस्वी जायसवाल के सपोर्ट में उतरे युवराज सिंह, वनडे टीम में लगातार मौके देने की वकालत की

भारतीय टीम अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप 2027 की तैयारी में लगी हुई है. इसपर भारत के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह का बड़ा बयान आया है. जिसमें उन्होंने कहा कि विराट और रोहित से ज्यादा मेरी चिंता यशस्वी जायसवाल को लेकर है.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jul 20, 2026, 05:48 PM IST

Published On Jul 20, 2026, 05:48 PM IST

Last UpdatedJul 20, 2026, 05:48 PM IST

भारत को इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से हार का सामना करना पड़ा. इस सीरीज के दौरान यशस्वी जायसवाल चर्चा का विषय बने रहे. उनको इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया था. अब भारत के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल के सपोर्ट में उतर गए है. उन्होंने कहा कि टीम मैनेजमेंट से अपील की है कि आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप से पहले यशस्वी जायसवाल को वनडे टीम में ज्यादा मौके दिए जाएं.

जायसवाल के समर्थन में उतरे युवराज

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद भारत की टीम के चयन पर हो रही चर्चाओं के बीचपू र्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी चिंता सीनियर खिलाड़ियों का न होना नहीं, बल्कि शानदार प्रदर्शन के बावजूद यशस्वी जायसवाल को कम मौके मिलना है. युवराज ने ‘जियोस्टार’ से कहा कि एक खिलाड़ी के नजरिए से देखें तो जब आप टीम में नहीं होते तो बुरा लगता है. दूसरे तरीके से देखें, तो आप समझ सकते हैं कि शायद वे युवा खिलाड़ियों को चाहते थे. उस समय, वर्ल्ड कप से पहले मैं और धोनी दोनों 36 या 37 साल के थे, और टीम मैनेजमेंट को फैसला लेना पड़ा था.

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2019 वर्ल्ड कप से पहले के अपने अनुभव का जिक्र करते हुए युवराज ने कहा कि मुश्किल चयन फैसले इंटरनेशनल क्रिकेट का हिस्सा हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगले वर्ल्ड कप के लिए भारत की प्लानिंग में रिजर्व खिलाड़ियों की अच्छी तैयारी सुनिश्चित होनी चाहिए. उन्होंने आगे कहा, “विराट और रोहित से ज्यादा मेरी चिंता यशस्वी जायसवाल को लेकर है. जिन्होंने पिछले चार मैचों में दो शतक लगाए हैं, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिल रहा है. अगर वर्ल्ड कप आता है और उन्हें खेलने के पर्याप्त मौके नहीं मिलते हैं, तो अचानक उन पर दबाव आ जाएगा. अगर वह योजनाओं का हिस्सा हैं, तो विश्व कप से पहले उन्हें और अधिक मैच खेलने की जरूरत है.”

पुरानी गलती से लेनी होगी सीख

युवराज सिंह ने इस दौरान कहा कि अचानक लगी चोटों के कारण टीमों को आखिरी समय में बदलाव करने पड़ सकते हैं. जिससे अनुभवहीन खिलाड़ियों को सबसे बड़े मंच पर उतरना पड़ सकता है. पूर्व बल्लेबाज ने कहा, “अगर कोई चोटिल हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? हमने ऐसा पहले भी होते देखा है. 2019 वर्ल्ड कप में, चोट के कारण दो युवा खिलाड़ियों को बिना पर्याप्त अनुभव के टीम में आना पड़ा था. आप अतीत की गलतियों को दोहराना नहीं चाहेंगे.”

यशस्वी जायसवाल ने वनडे में हाथ आए मौकों को पूरी तरह से भुनाया है. हालांकि, वह वनडे टीम से लगातार अंदर-बाहर होते रहे हैं. यशस्वी ने भारत के लिए अब तक 6 वनडे मैच खेले हैं, और इस दौरान उन्होंने 71 की बेमिसाल औसत से 285 रन बनाए हैं। वह दो शतक लगा चुके हैं.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

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