भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत (Rishabh Pant) द्वारा शुक्रवार को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले टी20 मैच में जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) की गेंद पर छक्के के लिए लगाए गए रिवर्स शॉट की हर ओर तारीफ हो रही है। कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए पंत ने अपनी पारी के सातवें और आर्चर के दूसरे ओवर में शानदार रिवर्स शॉट खेलकर गेंद को छक्के के लिए भेज दिया।

सोशल मीडिया पर अब पंत के इस शॉट की हर कोई सराहना कर रहा है। पंत ने इससे पहले टेस्ट सीरीज में अनुभवी गेंदबाज जेम्स एंडरसन (James Anderson) की गेंद को रिवर्स स्वीप करते हुए बेहतरीन छक्का लगाया था।

First Anderson now Archer. Result remains the same against Pant. #INDvEND pic.twitter.com/dd04DtKT6X

