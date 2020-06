ट्विटर पर #युवराज_सिंह_माफी_मांगो कर रहा ट्रेंड, जानिए वजह

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह को लेकर सोशल मीडिया ट्विटर पर हैशटैग #युवराज_सिंह_माफी_मांगो ट्रेंड कर रहा है. लोग युवी से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं.

बाएं हाथ के इस पूर्व बल्लेबाज ने टीम इंडिया के लिमिटेड ओवर्स टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा के साथ इंस्टाग्राम लाइव चैट के दौरान कथिततौर पर जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल किया था. इस चैट की छोटी सी क्लिप अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

We Respect you @YUVSTRONG12 and everyday as a good human as a great cricketer but what you have said is really not acceptable. It’s time for you to walk outside and apologize for this mistake.#युवराज_सिंह_माफी_मांगो — Prerit Singh (@PreritSingh13) June 2, 2020

युवराज ने लेग स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल का मजाक उड़ाते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिससे खास समाज के लोग नाराज हो गए. रोहित शर्मा भी चहल के टिकटॉक वीडियो का मजाक बना रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ विवादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया. इसपर ट्रोलर्स ने युवी को ट्रोल करना शुरू कर दिया.

I was a fan of @YUVSTRONG12 because he was one of the greatest cricketer but I was unaware that he was a casteist person. I really ashamed myself that I followed a casteist brut like you ! Be a man & say sorry for your casteist comment.#युवराज_सिंह_माफी_मांगो pic.twitter.com/IUVe7wh9wB — Ajay Kasbe@143 (@AjayKasbe13) June 2, 2020

I respect Yuvraj very much in terms of cricket, But today i am shocked How did such a big man think like this.#युवराज_सिंह_माफी_मांगो — Ayushi Ambedkar (@ayushi_ambedkar) June 1, 2020

युवराज ने पिछले साल जून में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। युवी ने 304 वनडे मैचों में 8701 रन और 111 विकेट लिए हैं. वहीं 58 टी-20 मैचों में 136.66 की स्ट्राइक रेट से युवी के बल्ले से 1177 रन निकले हैं. 40 टेस्ट मैचों में इस पूर्व ऑलराउंडर ने कुल 1900 रन बनाए.