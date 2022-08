युवराज सिंह को भले ही रिटायमेंट का ऐलान किये लंबा अरसा हो चुका हो लेकिन क्रिकेट से वह आज भी जुड़े हैं। युवराज ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर अपनी वापसी के संकेत दिए हैं। इस वीडियो में युवराज को नेट्स में जमकर बैटिंग प्रैक्टिस करते देखा जा सकता है। इस दौरान उन्होंने कई लंबे हिट भी लगाए। युवराज का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

इस वीडियो के कैप्शन में युवराज ने लिखा, “क्या मैंने बहुत बुरा तो नहीं किया? जो होने जा रहा उसको लेकर बहुत उत्साहित हूं। वीडियो में युवराज कह रहे हैं- ‘वॉरियर इज बैक। ….मैंने कहा थोड़ी क्रिकेट की प्रैक्टिस भी करनी है, ये ना हो जब टूर्नामेंट आए तो…। मेरी तो सांस ही वापस नहीं आ रही है बैटिंग करके।…..मैं पहले नेट सेशन से पहले हमेशा नर्वस होता हूं।”

अब सवाल उठता है कि युवराज किस टूर्नामेंट के लिए इतनी तैयारियों में जुटे हैं। दरअसल, युवराज के इस साल सितंबर-अक्टूबर में खेले जाने वाले रोड सेफ्टी सीरीज के दूसरे सीजन में वापसी करने की संभावना है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मैच लखनऊ, जोधपुर, कटक और हैदराबाद में खेले जाएंगे। लखनऊ शहर 10 से 15 सितंबर तक पहले सात मैचों की मेजबानी करेगा। इसके बाद 16 से 19 सितंबर तक अगले पांच मैच जोधपुर में होंगे। कटक 6 मैचों की मेजबानी 21 से 25 सितंबर तक करेगा। इसके बाद नॉकआउट और फाइनल मुकाबले का आयोजन हैदराबाद में 27 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच होगा।

Didn’t do too bad, did I? ? Super excited for what’s coming up! pic.twitter.com/MztAU5nyZJ

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) August 16, 2022