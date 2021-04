'क्रिकेट के भगवान' सचिन तेंदुलकर के 48वें जन्मदिन पर पूर्व दिग्गजों ने भेजी शुभकामनाएं; युवराज न

भारतीय क्रिकेट इतिहास सबसे महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) आज अपना 48वां जन्मदिन मना रहे हैं। क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले तेंदुलकर के जन्मदिन के मौके पर कई पूर्व दिग्गजों और साथी खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बधाई दी।

अपने सीनियर खिलाड़ी के जन्मदिन के मौके पर पूर्व भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने सचिन के साथ बिताए करियर के हर खास पल को याद किया।

युवराज के अलावा सुरेश रैना, क्रिस गेल, एस बद्रीनाथ, राहुल चाहर और बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह समेत कई पूर्व क्रिकेटरों ने तेंदुलकर को 48वें जन्मदिन की बधाई दी।

Many many happy returns of the day @sachin_rt to an absolute legend of cricket. Your passion towards cricket made us love the game and gave a lifetime of memories! Wishing you a blessed & a healthy life always pic.twitter.com/llPGhtu4rd — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) April 24, 2021

Happy birthday great one, @sachin_rt Wish you many more — Chris Gayle (@henrygayle) April 24, 2021

Here’s wishing Bharat Ratna Shri @sachin_rt Ji a very happy birthday. May you continue to inspire with your goodness and work ethics #HappyBirthdaySachinTendulkar — Jay Shah (@JayShah) April 24, 2021

Happy Birthday to the #GodOfCricket Wishing you good health and a great year ahead @sachin_rt — Rahul Chahar (@rdchahar1) April 24, 2021

तेंदुलकर को क्रिकेट जगत को अलविदा कहे 11 साल हो चुके हैं लेकिन आज भी भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन के नाम है। इस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने भारत के लिए 200 टेस्ट मैच में कुल 15,921 रन बनाए हैं जो कि किसी भी बल्लेबाज द्वारा अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए टेस्ट फॉर्मेट में बनाए सर्वाधिक रन हैं।

वनडे में तेंदुलकर ने भारत के लिए खेलते हुए 463 मैचों में 18, 426 रन जोड़े हैं। टेस्ट में 51 और वनडे में 49 शतक लगाकर सचिन 100 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने वाले दुनिया के एकलौते क्रिकेटर हैं।

6⃣6⃣4⃣ intl. matches 3⃣4⃣,3⃣5⃣7⃣ intl. runs 1⃣0⃣0⃣ intl. hundreds 2⃣0⃣1⃣ intl. wickets Here’s wishing the legendary @sachin_rt a very happy birthday. #TeamIndia Let’s relive that special knock with which he became the first batsman to score an ODI double ton — BCCI (@BCCI) April 24, 2021