भारतीय क्रिकेट टीम टीम के पूर्व स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह ने बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के कैंसर से पीड़ित पाए जाने के बाद उनको भावुक संदेश भेजा है. मीडिया रिपोर्टस की मानें तो संजय दत्त कैंसर के इलाज के लिए जल्द अमेरिका जाने वाले हैं.

कुछ साल पहले युवराज भी इस बीमारी से ग्रसित थे और ठीक होकर वापस अपने पैरों पर खड़े हुए थे. युवराज ने सोशल मीडिया के अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा, ‘आप हमेशा एक योद्धा थे, हो और रहोगे. मैं जानता हू कि इसका दर्द क्या होता है, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि आप मजबूत हो और इस मुश्किल दौर से भी पार पा लोगे. आपके जल्द स्वास्थ होने के लिए मेरी दुआएं.’

You are, have and always will be a fighter @duttsanjay. I know the pain it causes but I also know you are strong and will see this tough phase through. My prayers and best wishes for your speedy recovery.

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) August 11, 2020