गुरुवार, 2 अप्रैल को भारतीय क्रिकेट फैंस ने लॉकडाउन में 2011 विश्व कप जीत की नौवीं सालगिरह मनाई। फैंस के साथ साथ पूर्व क्रिकेटरों ने भी सोशल मीडिया के जरिए भारतीय क्रिकेट के इतिहास से जुड़े इस खास दिन को याद किया। इन्हीं में से एक हैं पूर्व भारतीय खिलाड़ी और मौजूदा टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) जो कि संयोग से भारत-श्रीलंका फाइनल मैच के दौरान कमेंट्री कर रहे थे।

शास्त्री ने ट्वीट किया, “खिलाड़ियों को ढेर सारी बधाई, कुछ चीजों को आप जिंदगी भर याद रखते हैं, जैसे कि हमारा ग्रुप 1983 को।” हालांकि शास्त्री अपने इस ट्वीट में एक बड़ी गलती कर बैठे।

शास्त्री ने विश्व कप जीत के इस ट्वीट के साथ पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) और मौजूदा कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) को टैग किया लेकिन मैन ऑफ द मैच कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) या मैन ऑफ द टूर्नामेंट युवराज सिंह (Yuvraj Singh) का नाम नहीं लिखा। जिसके लिए पूर्व क्रिकेटर युवराज ने शास्त्री की टांग खींची।

युवी ने लिखा, “शुक्रिया सीनियर, आप मुझे और माही को भी टैग कर सकते थे, हम भी इसका हिस्सा थे।”

Thanks senior ! U can tag me and mahi also we were also part of it

