पूर्व भारतीय क्रिकेटर यशपाल शर्मा के निधन पर युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग ने जताया दुख

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व टेस्ट बल्लेबाज और 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य यशपाल शर्मा (Yashpal Sharma) का मंगलवार को नोएडा में उनके घर पर निधन हो गया। वो 66 साल के थे। शर्मा को मॉर्निंग वॉक से लौटने के बाद दिल का दौरा पड़ा और सुबह करीब साढ़े सात बजे उन्होंने अंतिम सांस ली।

दाएं हाथ के बल्लेबाज, जो 1983 विश्व कप में भारत के मध्य क्रम की रीढ़ थे, ने 37 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 1606 रन बनाए और 42 एकदिवसीय मैचों में 883 रन बनाए। उन्होंने पंजाब, हरियाणा और रेलवे का प्रतिनिधित्व करते हुए 160 प्रथम श्रेणी मैच भी खेले और 8933 रन बनाए।

लेकिन 1983 में भारत की पहली विश्व कप जीत में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा याद किया गया। वह टूर्नामेंट में कप्तान कपिल देव के बाद भारत के लिए दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। यशपाल ने विश्व कप में 34.28 की औसत से 240 रन बनाए।

शर्मा ने 1983 विश्व कप के अपने पहले मैच में वेस्टइंडीज पर 34 रन की जीत में भारत को 262/8 बनाने में मदद करने के लिए 89 (120 गेंदों पर) स्कोर किया था। मैनचेस्टर में उस जीत ने भारत को आगे बढ़ने और टूर्नामेंट जीतने का आत्मविश्वास दिया।

कई पूर्व क्रिकेटरों ने शर्मा के निधन पर अपना शोक व्यक्त किया। महान भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया, “यशपाल शर्मा जी के निधन से स्तब्ध और गहरा दुख हुआ। 1983 विश्व कप के दौरान उन्हें बल्लेबाजी करते हुए देखने की यादें ताजा हैं। भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। पूरे शर्मा परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना।”

Shocked and deeply pained by the demise of Yashpal Sharma ji. Have fond memories of watching him bat during the 1983 World Cup. His contribution to Indian cricket shall always be remembered. My sincere condolences to the entire Sharma family. pic.twitter.com/WBQ6ng2x8I — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 13, 2021

टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह ने ट्वीट किया, “यशपाल शर्मा पाजी के असामयिक निधन की खबर बेहद दुखद है। उनकी आत्मा को शांति मिले। उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं।”

Very sad news of the untimely demise of Yashpal Sharma paaji. May his soul rest in peace. My condolences to his family and loved ones #YashpalSharma — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) July 13, 2021

पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंदर सहवाग ने लिखा, “यशपाल शर्मा पाजी के निधन के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, हमारी 1983 की विश्व कप जीत के नायकों में से एक थे। हार्दिक संवेदना, शांति।”

So sorry to hear about #YashpalSharma Paaji ‘s passing away, one of the heroes of our 1983 WC win. Heartfelt condolences. Om Shanti. pic.twitter.com/Toh3wLHNAw — Virender Sehwag (@virendersehwag) July 13, 2021

पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने भी शर्मा के निधन पर शोक जताया। उन्होंने ट्वीट किया, “1983 विश्व कप विजेता यशपाल शर्मा के निधन के बारे में जानकर दिल दहल गया। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा सद्गति को प्राप्त हो। शांति।”

Heartbreaking to learn about the passing away of 1983 World Cup winner #YashpalSharma . My heartfelt condolences to his family and friends. Pray that his soul attain Sadgati. Om Shanti pic.twitter.com/Cz0URjCTjY — Venkatesh Prasad (@venkateshprasad) July 13, 2021

Sad to hear the demise of my former team mate and friend #YashpalSharma! He was one of the main heroes who helped us lifting the 1983 world cup! May his soul rest in peace ! — Kris Srikkanth (@KrisSrikkanth) July 13, 2021

Shocking to know about the demise of World cup 1983 winning team member Sh. #YashpalSharma. may god give strength to the family and may his soul RIP sir pic.twitter.com/rVCaxK0S9s — Siddharth Kaul (@iamsidkaul) July 13, 2021

Shocked to here demise of #yashpalsharma pahjii Heartfelt condolences to his family pic.twitter.com/LQEfRcD4Rp — Munaf Patel (@munafpa99881129) July 13, 2021

Shocking to hear about the passing of Yashpal sharma. One of the heroes of our first World Cup win. Condolences to his family and friends. — Anil Kumble (@anilkumble1074) July 13, 2021

Disheartened to hear about sudden demise of YashpajI…a World Cup winner…..My condolences to the family #YashpalSharma — parthiv patel (@parthiv9) July 13, 2021