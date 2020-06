भारतीय टीम के विस्‍फोटक बल्‍लेबाज युवराज सिंह (Yuvraj Singh) को आज क्रिकेट से संन्‍यास लिए एक साल हो गया है. पिछले साल आज ही के दिन युवी ने आधिकारिक तौर पर संन्‍यास की घोषणा कर दी थी. इस मौके पर मास्‍टर ब्‍लास्‍टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने युवी से जुड़े अपने यादगार पलों के बारे में बताया.

It’s been a year since You(Vi) retired..

My first memory of you was during the Chennai camp & I couldn’t help but notice that you were very athletic & deceptively quick at Point. I needn’t talk about your 6 hitting ability, it was evident you could clear any ground in the world. pic.twitter.com/QNpZEQ4vel

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) June 10, 2020