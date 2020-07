आज, 30 जुलाई 2020 को अपना 30वां जन्मदिन मना रहे भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) को पूर्व सीनियर खिलाड़ी युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने बड़े अनोखे अंदाज में शुभकामनाएं दी। युवराज ने ट्विटर के जरिए चहल को जन्मदिन की बधाई दी।

पूर्व ऑलराउंडर ने ट्वीट किया, “मैं तुम्हें यूजी चहल कहूं या फिर मिस्टर चूहा। वजन बढ़ाने के लिए खास बधाई। अपने मजाकिया वीडियो और कमेंट से हमारा मनोरंजन करते रहें। दुआ करता हूं कि तुम्हारा साल अच्छा रहे, जन्मदिन की बधाई!”

Yuzi Chahal or should I call you Mr. Chuha special wishes for you to gain some weight keep entertaining with your funny videos & comments! Wishing you a successful year ahead, Happy Birthday @yuzi_chahal #HappyBirthdayChahal pic.twitter.com/tK6lpjq0jf

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) July 23, 2020