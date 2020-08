भारतीय टीम (Team India) के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra chahal) ने कोरियोग्राफर (choreographer) और यूट्यूब (You Tuber) शख्सियत धनश्री वर्मा (Dhan Shree) से सगाई कर ली, जिसकी जानकारी उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया के माध्यम से दी। चहल ने सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, “हमने हां कह दिया, हमारे परिवरों ने भी। रोका सैरेमनी।”

We said “Yes” along with our families❤️ #rokaceremony pic.twitter.com/Sf4t7bIgQt

— Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) August 8, 2020