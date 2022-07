लॉर्ड्स में 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में भारतीय स्पिनर गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ शानदार गेंदबाजी का परिचय देते हुए इतिहास रच दिया। चहल ने अपने 10 ओवर में 47 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए और 39 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया।

दरअसल, चहल लॉर्ड्स में ODI क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहिंदर अमरनाथ का रिकॉर्ड तोड़ा। अमरनाथ ने 1983 वर्ल्ड कप में महज 12 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे। अब चहल लॉर्ड्स में 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं।

लॉर्ड्स में भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ ODI गेंदबाजी आंकड़े

