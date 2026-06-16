युजवेंद्र चहल ने इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन के अनोखे चैलेंज को पूरा किया. चहल, जो अपनी लेग स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते रहे हैं, ने इस चैलेंज में अपनी बल्लेबाजी का हुनर दिखाया.

इस चैलेंज में युजवेंद्र चहल को 50 गेंद पर शतक बनाना था. और हर गेंद के बाद रफ्तार बढ़ती जाती है. इसकी शुरुआत 51 मील यानी करीब 82 किलोमीटर प्रति घंटा से हुई. हालांकि पीटरसन ने यहां एक और ट्विस्ट किया हुआ था. उन्होंने चहल के लिए काम को आसान बनाने के लिए बाउंड्री लाइन सिर्फ 40 मीटर की कर दी थी.

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चहल ने पहली ही गेंद पर छक्का लगाया. वह आगे निकले और उन्होंने दूसरी गेंद पर भी छक्का लगाया. तीसरी गेंद भी हवा में गई लेकिन चहल की किस्मत अच्छी थी कि वह कैच छूट गया. चौथी गेंद पर फिर छक्का लगा. और छठी गेंद पर चहल की किस्मत ने फिर साथ दिया और कैच छूट गया. और गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई.

चहल ने सातवीं गेंद पर छक्का लगाया लेकिन आठवीं गेंद पर वह कैच आउट हो गए. इससे उनका स्कोर घटकर 26 रन आ गया.



इस चैलेंज में यह एक शर्त थी कि हर बार आउट होने पर बल्लेबाज के पांच रन माइनस हो जाएंगे. 10 गेंद बाद चहल ने कुल 33 रन बना लिए थे. चहल ने सिर्फ 14 गेंद पर हाफ सेंचुरी पूरी की. इस पर पीटरसन ने उन्हें गले लगा लिया.

16वीं गेंद पर चहल ने कवर्स के ऊपर से छक्का लगाना चाहा लेकिन वह कैच हो गए और फिर उनके पांच रन कम हो गए. वह 20वें गेंद पर फिर कैच हुए और स्कोर हो गया 56. इसके बाद चहल छक्के पर छक्का लगाते रहे. और स्कोर पहुंच गया 25 गेंद पर 90 रन. आखिर 29वीं गेंद पर छक्के के साथ उनका शतक पूरा हो गया. उन्होंने पीटरसन के चैलेंज में एबी डि विलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया. चहल ने चैलेंज में 21 गेंद बाकी रहते शतक पूरा किया. और अपनी पारी में उन्होंने 17 छक्के लगाए.

चहल को आईपीएल में पंजाब किंग्स ने 18 करोड़ में रीटेन किया था. चहल के लिए यह सीजन औसत रहा. उन्होंने 12 मैचों में 12 ही विकेट लिए. उनका औसत 32.08 का रहा. उनका स्ट्राइक-रेट 20.5 और इकॉनमी रेट 9.39 का रहा.

पंजाब किंग्स की टीम इस बार प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई. टीम ने पहले सात में से कोई मैच नहीं गंवाया था. लेकिन इसके बाद टीम पटरी से उतर गई. और उसके बाद श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम ने लगातार छह मैच गंवाए. टीम ने अपना आखिरी मैच जीता था. लेकिन यह प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए काफी नहीं रहा.