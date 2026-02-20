This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
T20 World Cup 2026: जम्पा के बाद मार्श का जलवा, ऑस्ट्रेलिया की ओमान पर रिकॉर्ड जीत
ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने आखिरी मैच में ओमान को हरा दिया. इसके साथ ही टीम का सफर इस टूर्नामेंट में समाप्त हो गया. ऑस्ट्रेलिया पहले ही टी20 वर्ल्ड कप के इस एडिशन से बाहर हो चुकी है.
पाल्लेकल: टूर्नामेंट से जल्दी बाहर होने का अपमान झेल रही ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टी20 विश्व कप के अपने आखिरी लीग मैच में शुक्रवार को ओमान को नौ विकेट से हराकर विदा ली. जिम्बाब्वे और श्रीलंका से हार के बाद ऑस्ट्रेलिया ग्रुप चरण से ही बाहर हो गया है.
ऑस्ट्रेलियाई टीम ने औपचारिकता के इस मैच में ओमान को 16.2 ओवर में ही 104 रन पर आउट कर दिया था. लेग स्पिनर एडम जम्पा ने चार विकेट चटकाए.
जवाब में कप्तान मिचेल मार्श के 33 गेंद में नाबाद 64 रन और ट्रेविस हेड के 19 गेंद में 32 रन की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने 9.4 ओवर में जीत दर्ज की. यह सौ रन से अधिक के लक्ष्य का पीछा करते हुए टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे तेजी से दर्ज की गई जीत है. मार्श ने अपनी पारी में सात चौके और चार छक्के लगाए. वहीं हेड ने छह चौके लगाए. दोनों ने 93 रन की साझेदारी की. इससे पहले जम्पा के चार विकेट की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने ओमान को 104 रन पर आउट कर दिया.
जम्पा ने 21 रन देकर चार विकेट लिए जबकि जेवियर बार्टलेट और ग्लेन मैक्सवेल को दो दो विकेट मिले. ओमान की टीम 16 . 2 ओवर में आउट हो गई. वसीम अली ने ओमान के लिए 33 गेंद में 32 रन बनाए.
ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया और पहली ही गेंद पर बार्टलेट ने आमिर कलीम का विकेट ले लिया. अगली चार गेंदों पर रन नहीं बने जिसके बाद करण सोनावले ने मिडआन पर चौका लगाकर ओमान का खाता खोला. आखिरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने स्लिप में करण का कैच टपकाया. ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने अगले ओवर में मार्कस स्टोइनिस को चौका लगाया और बार्टलेट को भी इसके बाद चौका जड़ा.
करण ने नाथन एलिस का स्वागत चौके के साथ किया. एलिस ने हालांकि अगली ही गेंद पर सफलता हासिल की और कट शॉट खेलने के प्रयास में करण विकेट गंवा बैठे. जतिंदर ने कवर प्वाइंट के बीच से बार्टलेट को चौका जड़ा लेकिन अगली शानदार गेंद पर चकमा खा गए और फुटवर्क का इस्तेमाल किए बिना विकेट गंवा बैठे. ओमान ने पांच ओवर में 39 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे.
हम्माद मिर्जा ने कैमरन ग्रीन को प्वाइंट के ऊपर से चौका लगाया जिससे पावरप्ले के आखिर में ओमान का स्कोर तीन विकेट पर 47 रन था. बार्टलेट को मिर्जा और वसीम अली ने चौके लगाए जिसके बाद अनुभवी लेग स्पिनर जम्पा को गेंद सौंपी गई. उन्होंने पहले ही ओवर में मिर्जा का विकेट चटकाया. मैक्सवेल ने इसके बाद कैच छोड़ने की गलती की भरपाई करते हुए दो विकेट लिए.