भारत में फुटबॉल को आगे बढ़ाने के लिए फीफा और ज़ी की पार्टनरशिप रहेगी जारी: पुनीत गोयनका

प्रिय टीम फीफा (Team FIFA),

दुनिया के सबसे बड़े खेल (फीफा वर्ल्ड कप) के फाइनल मैच से ठीक पहले, मैं भारत के करोड़ों फैंस तक फुटबॉल का रोमांच और जुनून पहुँचाने में हमारा साथ देने के लिए फीफा को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ।

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यह एक बेहद खूबसूरत सफर रहा है। हम दोनों ने मिलकर भारत के कोने-कोने तक फुटबॉल को पहुँचाने, अरबों फैंस को प्रेरित करने और इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ काम किया है।

हमारी यह पार्टनरशिप भारत में फुटबॉल के भविष्य को बदलने के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। एक टीम की तरह काम करते हुए, हमने फुटबॉल को भारत के खेल-कंटेंट और संस्कृति का एक अहम हिस्सा बनाने की तरफ बड़ा कदम बढ़ाया है। देश भर के फैंस के दिलों में इस खेल के लिए प्यार जगाना ही हमारा सपना है।

आगे देखते हुए, मैं यह भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हमारी यह पार्टनरशिप बहुत लंबी और मजबूत चलने वाली है। यह तो बस एक शानदार शुरुआत है, आगे हमें मिलकर कई और बड़े मुकाम हासिल करने हैं।

पूरी ‘ज़ी’ (Z) फैमिली की तरफ से, मैं फीफा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो और पूरी फीफा टीम को उनके भरोसे, सहयोग और अटूट सपोर्ट के लिए शुक्रिया कहता हूँ।

मैं देश भर के अपने सभी दर्शकों (Viewers) और सब्सक्राइबर्स का भी आभार व्यक्त करता हूँ। फुटबॉल के लिए आपके इसी प्यार और दीवानगी ने हमें हर कदम पर प्रेरित किया, ताकि हम आपको मैच देखने का सबसे बेहतरीन अनुभव दे सकें।

हमारे एडवर्टाइजर्स, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स और बाकी सभी बिजनेस पार्टनर्स का भी धन्यवाद, जिनके भरोसे और साथ के बिना यह सपना सच नहीं हो पाता। हमारे सभी शो प्रेजेंटर्स और फुटबॉल एक्सपर्ट्स का भी शुक्रिया, जिन्होंने अपनी बेहतरीन एनालिसिस से दर्शकों के लिए मैच देखने के मजे को दोगुना कर दिया।

और सबसे जरूरी, मैं ‘ज़ी’ (Z) टीम के हर एक मेंबर को सलाम करता हूँ। आपकी कड़ी मेहनत और लगन ने ही इस बड़े सपने को एक शानदार कामयाबी में बदला है। यह कामयाबी आप सभी की है और मुझे आप पर गर्व है।

भारत में फुटबॉल का सफर तो अभी शुरू हुआ है। हम आगे भी नई पीढ़ी को इस खेल के लिए प्रेरित करते रहेंगे। और हमारा वादा है कि एक दिन हम सब मिलकर उस पल का जश्न मनाएंगे, जब भारत पूरे गर्व के साथ फीफा वर्ल्ड कप के मैदान पर खेलेगा!

शुभकामनाएं!

आपका,

पुनीत गोयनका