फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 'Z' की धमाकेदार शुरुआत, डिजिटल और टीवी पर टूटे रिकॉर्ड

फीफा विश्व कप 2026 का दुनियाभर में खूब क्रेज देखने को मिल रहा है. भारत में फुटबॉल फैंस के लिए ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (‘Z’) ने धमाकेदार शुरुआत की है. पहले ही हफ्ते में जी के डिजिटल, टीवी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मैच का मजा लिया. फीफा के ओपनिंग वीकेंड में Zee5 पर करीब 6 मिलियन लोग मैच देखने पहुंचे. इस टूर्नामेंट ने सोशल मीडिया हैंडलर्स पर 360 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल किए. जो Zee5 पर मिले रिस्पॉन्स के अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मजूबत एंगेजमेंट को दिखता है.

इसी के साथ ही कंपनी के ‘#Watchega’ मुहिम 330 मिलियन से ज्यादा लोगों तक पहुंची. वहीं जी टीवी का स्पोर्ट्स चैनल Unite8 Sports पर भी फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं. अबतक Unite8 Sports पर 25 मिलियन से ज्यादा लोगों घर बैठे फीफा का सीधा प्रसारण देख चुके हैं. हर दर्शक ने औसतन 190 मिनट से ज्यादा समय तक ज़ी5 पर लाइव मैच देखा है. वहीं फैंस के लिए ज़ी5 बिना किसी तकनीकी खराबी के लाइव मुकाबले को देखने का शानदार अनुभव दे रही हैं. ऐप पर एक साथ कई लाख लोग मैच का आनंद ले पा रहे हैं.

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जी ने किया है फैंस के लिए खास इंतजाम

फीफा विश्व कप 2026 के दिखाने के लिए Z ने खास इंतजाम किया है. लाइव मैच के साथ-साथ एक्सपर्ट्स का एनालिसिस और कई भाषों में कमेंट्री दी जा रही हैं. इसके अलावा कई शहरों में फैंस के लिए फैन पार्क भी बनाए गए हैं. जहां मैच के लाइव स्क्रीनिंग के पूरे इंतजाम किए गए हैं. वो फुटबॉल देखने वाले फैन को पूरा स्टेडियम वाला मौहाल देता है. ज़ी के प्रवक्ता ने कहा कि पहले वीकेंड पर मिला यह शानदार रिस्पॉन्स भारत में फुटबॉल के प्रति बढ़ते प्यार को दिखाता है. हमारा मकसद देश के हर कोने और हर स्क्रीन तक वर्ल्ड कप का रोमांच बिना किसी रुकावट के पहुंचाना है.