खेलों की दुनिया की बदलेगी लाइव तस्वीर, Zee लाएगा 4 नए चैनल, FIFA World Cup पर भी नजर

भारत अब स्पोर्ट्स लविंग कंट्री से स्पोर्ट्स प्लेइंग कंट्री बनता जा रहा है. यानी अब लोगों को सिर्फ देखना ही पसंद नहीं है बल्कि खेलना भी पसंद है. खेलों के लिए लोगों के मन में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है. इसे देखते हुए Zee Entertainment Enterprises Ltd. (‘Z’) ने खेल प्रसारण के क्षेत्र में अपना विस्तार करने का फैसला किया है. कंपनी Unite8 Sports के नाम से अपने नए स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च करने का फैसला किया है. कंपनी कुल चार स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च करेंगी. इन चैनल के जरिए खेल के चाहने वालों का एक्सपीरियंस बदल जाएगा.

कंपनी क विजन साफ है. भारत में अब क्रिकेट के इतर भी काफी खेल देखे और पसंद किए जाते हैं. दर्शकों की रूचि कई अन्य खेलों में भी है. फुटबॉल दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला खेल है. भारत में भी युवाओं के बीच वह खासा लोकप्रिय है. इसके अलावा क्रिकेट, बैडमिंटन, कुश्ती और कॉम्बैट स्पोर्ट्स में भी आज की पीढ़ी बहुत दिलचस्पी ले रही है. इसी बढ़ती मांग और लोकप्रियता को देखते हुए ZEE ने अपने स्पोर्टस नेटवर्क को मजबूत करने के लिए खास रणनीति बनाई है.

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ज़ी 4 नए चैनल लॉन्च करेगा. Unite8 Sprots1 और Unite8 Sprots1 HD हिंदी में लॉन्च होंगे वहीं Unite8 Sprots2 और Unite8 Sprots2 HD इंग्लिश में प्रसारण करेंगे. कंपनी का उद्देश्य अलग-अलग भाषाओं और क्षेत्रों के दर्शकों के बीच अपनी जगह और पहुंच बनाना है. ताकि खेल का कॉन्टेंट व्यापक क्षेत्र तक पहुंच सके.

खेलों के साथ जी का पुराना रिश्ता है. आईपीएल से पहले आईसीएल लॉन्च करना हो या जी स्पोर्ट्स चैनल के जरिए दर्शकों को प्रसारण का अलग अनुभव देना. ZEE पहले ही ऐसा करता रहा है. इसके साथ ही अपने मनोरंजन चैनल्स पर भी कंपनी खेल आयोजनों का प्रसारण करती रही है. जिसे काफी पसंद किया गया था. अब इसी अनुभव और रेस्पॉन्स को देखते हुए कंपनी एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर रही है जो पूरी तरह से स्पोर्ट्स को समर्पित हो.

कंपनी ने अपने स्पोर्ट्स बिजनेस को मजबूत करने के लिए मैनेजमेंट लेवल पर भी बदलाव किए हैं. मराठी मूवी क्लस्टर का सफल संचालन कर चुके भावेश जनावलेकर को Unite8 Sports का चीफ बिजनेस ऑफिसर बनाया गया है. कंपनी को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में स्पोर्ट्स डिविजन तेजी से विस्तार करेगा.

बढ़ रही लाइव स्पोर्ट्स कंटेंट की मांग

भावेश जनावलेकर ने कहा कि भारत जैसे बड़े देश में अब ऐसे खेलों की मांग बढ़ रही है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हों लेकिन भारतीय दर्शकों से भी जुड़ाव रखते हों. उन्होंने कहा कि लाइव स्पोर्ट्स कंटेंट की मांग लगातार बढ़ रही है और दर्शक अब अलग-अलग खेलों को भी उतनी ही दिलचस्पी से देख रहे हैं.