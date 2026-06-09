Vaibhav SooryavanshiVirat KohliIND vs AFGAuqib NabiRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • zee5 fifa world cup 2026 live streaming india

FIFA वर्ल्ड कप के लिए Z की तैयारी पूरी, बिना रुकावट फैंस उठाएंगे फुटबॉल के महाकुंभ का पूरा मजा

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 12 जून से होने वाला है. इस वर्ल्ड कप की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए Z ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है.

Edited By : Saurav Kumar |Jun 09, 2026, 05:07 PM IST

Published On Jun 09, 2026, 05:07 PM IST

Last UpdatedJun 09, 2026, 05:07 PM IST

FIFA World Cup 2026 के शुरू होने से पहले Zee Entertainment Enterprises Ltd. (Z) ने फुटबॉल प्रेमियों के लिए अपनी तैयारियों को पूरी तरह से मजबूत बना लिया है. कंपनी ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म Zee 5 और Unite8 Sports को इस तरह अपग्रेड किया है कि टूर्नामेंट के दौरान लाखों दर्शक एक साथ बिना किसी रुकावट के मैचों का आनंद ले सकें।

ZEE पर फैंस उठाएंगे फुटबॉल के महाकुंभ का मजा

कंपनी ने बताया कि FIFA World Cup 2026 के दौरान भारी ट्रैफिक और रिकॉर्ड दर्शकों की संभावना को देखते हुए Zee 5 में कई बड़े तकनीकी सुधार किए गए हैं. प्लेटफॉर्म को हाई-कॉनकरेंसी सपोर्ट के लिए तैयार किया गया है, जिससे एक ही समय में लाखों यूजर्स आसानी से लाइव स्ट्रीमिंग देख सकेंगे. इसके साथ ही सिस्टम में कई स्तरों की सुरक्षा और बैकअप व्यवस्था भी जोड़ी गई है, ताकि किसी भी तकनीकी चुनौती के बावजूद दर्शकों का अनुभव प्रभावित न हो.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

सिर्फ तकनीकी मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि कंटेंट सुरक्षा के क्षेत्र में भी कंपनी ने बड़ा कदम उठाया है। FIFA World Cup 2026 के प्रसारण से पहले कंपनी ने ऑनलाइन पायरेसी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट से डायनेमिक इंजंक्शन हासिल किया है. इस फैसले से अवैध स्ट्रीमिंग और मिरर वेबसाइट्स पर तेजी से कार्रवाई करने में मदद मिलेगी, जिससे दर्शकों को आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और बेहतर अनुभव मिल सकेगा.

हमारी तैयारी है पूरी

कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि FIFA World Cup जैसे वैश्विक आयोजन के लिए अत्याधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रभावी संचालन बेहद जरूरी है. इसी दिशा में कंपनी ने सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं, ताकि फुटबॉल फैंस को विश्व कप के हर रोमांचक पल का बेहतरीन अनुभव मिल सके. Z का मानना है कि तकनीकी उत्कृष्टता, मजबूत कंटेंट सुरक्षा और स्केलेबल प्लेटफॉर्म के जरिए वह भारत में लाइव स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के नए मानक स्थापित करेगा.

Saurav Kumar

Saurav Kumar

पत्रकारिता की शुरुआत साल 2019 से हुई. शुरुआत से ही खेल की खबरें पढ़ना पसंद थी. खासतौर पर क्रिकेट खेलना, देखना और आगे चलकर इसपर लिखना बहुत पसंद आया. अब बस पत्रकारिता के मैदान में बैटिंग-बॉलिंग दोनों जारी है.

Related News

‘जी’ भारत में करेगा फीफा विश्व कप 2026 का प्रसारण, 11 जून से शुरू होगा टूर्नामेंट

‘जी’ भारत में करेगा फीफा विश्व कप 2026 का प्रसारण, 11 जून से शुरू होगा टूर्नामेंट
खेलों की दुनिया की बदलेगी लाइव तस्वीर, Zee लाएगा 4 नए चैनल, FIFA World Cup पर भी नजर

खेलों की दुनिया की बदलेगी लाइव तस्वीर, Zee लाएगा 4 नए चैनल, FIFA World Cup पर भी नजर
Cricket news uae t20 league zee bags global media rights telecast matches over 190 countries 5410124

Cricket news uae t20 league zee bags global media rights telecast matches over 190 countries 5410124

Latest News

fifa

FIFA वर्ल्ड कप के लिए Z की तैयारी पूरी, बिना रुकावट फैंस उठाएंगे फुटबॉल के महाकुंभ का पूरा मजा
suthar-1

मानव सुथार का महाडेब्यू, पहले मैच में रिकॉर्ड का खोला खास 'पंजा'
manav-suthar-9

मानव सुथार ने बताया कौन सा विकेट रहेगा करियर में सबसे खास
siraj-52

आयरलैंड और इंग्लैंड टी20 सीरीज से बाहर हुए मोहम्मद सिराज, क्या है वजह
ben-stokes-1-24

फिर मारपीट में उलझे Ben Stokes क्या इस बार जाएगी कप्तानी?
vaibhav-india-a

तेज शुरुआत के बाद Vaibhav Sooryavanshi हुए श्रीलंका में फेल

Editor's Pick

Vaibhav Sooryavanshi Dismissed for 14 in 12 balls Playing for India A against SL A

IND A vs SL A: झलक दिखा कर आउट हो गए वैभव सूर्यवंशी, फैंस हुए निराश
Arjun Tendulkar All Round Performance in T20 Mumbai Took 3 Wickets and Scored Half Century

3 ओवर में 3 विकेट फिर बल्ले से तूफानी हाफ सेंचुरी, मुंबई में छाए अर्जुन तेंदुलकर
Sunil Gavaskar Not Agree With Gautam Gambhir’s Transition Theory says Batters Need To Improve

गावस्कर ने इशारों ही इशारों में गंभीर की थिअरी को नकारा, कहा- यह तो चलता रहता है
India beat Afghanistan by Innings and 300 Runs in One off test their biggest victory in test cricket

IND vs AFG: भारत की टेस्ट में सबसे बड़ी जीत, अफगानिस्तान को पारी और 300 रन से हराया
ICC Announced Commentary Panel for Women T20 World Cup 2026

महिला T20 विश्व कप: ICC के कॉमेंट्री पैनल में मिताली-अंजुम समेत कई दिग्गज शामिल
India bowled out Afghanistan on 152 in one-off test in Mullanpur Manav Suthar took 6 Wickets

सुथार की फिरकी के जाल में फंसा अफगानिस्तान, पहली पारी में सिर्फ 152 पर ढेर