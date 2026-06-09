FIFA वर्ल्ड कप के लिए Z की तैयारी पूरी, बिना रुकावट फैंस उठाएंगे फुटबॉल के महाकुंभ का पूरा मजा

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 12 जून से होने वाला है. इस वर्ल्ड कप की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए Z ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है.
Published On Jun 09, 2026, 05:07 PM IST
Last UpdatedJun 09, 2026, 05:07 PM IST
FIFA World Cup 2026 के शुरू होने से पहले Zee Entertainment Enterprises Ltd. (Z) ने फुटबॉल प्रेमियों के लिए अपनी तैयारियों को पूरी तरह से मजबूत बना लिया है. कंपनी ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म Zee 5 और Unite8 Sports को इस तरह अपग्रेड किया है कि टूर्नामेंट के दौरान लाखों दर्शक एक साथ बिना किसी रुकावट के मैचों का आनंद ले सकें।
कंपनी ने बताया कि FIFA World Cup 2026 के दौरान भारी ट्रैफिक और रिकॉर्ड दर्शकों की संभावना को देखते हुए Zee 5 में कई बड़े तकनीकी सुधार किए गए हैं. प्लेटफॉर्म को हाई-कॉनकरेंसी सपोर्ट के लिए तैयार किया गया है, जिससे एक ही समय में लाखों यूजर्स आसानी से लाइव स्ट्रीमिंग देख सकेंगे. इसके साथ ही सिस्टम में कई स्तरों की सुरक्षा और बैकअप व्यवस्था भी जोड़ी गई है, ताकि किसी भी तकनीकी चुनौती के बावजूद दर्शकों का अनुभव प्रभावित न हो.
सिर्फ तकनीकी मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि कंटेंट सुरक्षा के क्षेत्र में भी कंपनी ने बड़ा कदम उठाया है। FIFA World Cup 2026 के प्रसारण से पहले कंपनी ने ऑनलाइन पायरेसी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट से डायनेमिक इंजंक्शन हासिल किया है. इस फैसले से अवैध स्ट्रीमिंग और मिरर वेबसाइट्स पर तेजी से कार्रवाई करने में मदद मिलेगी, जिससे दर्शकों को आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और बेहतर अनुभव मिल सकेगा.
कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि FIFA World Cup जैसे वैश्विक आयोजन के लिए अत्याधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रभावी संचालन बेहद जरूरी है. इसी दिशा में कंपनी ने सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं, ताकि फुटबॉल फैंस को विश्व कप के हर रोमांचक पल का बेहतरीन अनुभव मिल सके. Z का मानना है कि तकनीकी उत्कृष्टता, मजबूत कंटेंट सुरक्षा और स्केलेबल प्लेटफॉर्म के जरिए वह भारत में लाइव स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के नए मानक स्थापित करेगा.