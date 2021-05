जिम्बाब्वे दौरे पर गई पाकिस्तान की टीम ने मेजबान टीम को 2 टेस्ट की सीरीज में 0-2 से हराकर टेस्ट सीरीज में सूपड़ा साफ कर दिया है. हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने पहली पारी में 510 रन बनाए. जिम्बाब्वे की टीम इस स्कोर तक दो पारियों में भी नहीं पहुंच पाई और उसने यह मैच पारी और 147 रन के बड़े अंतर से गंवा दिया. इससे पहले सीरीज के पहले टेस्ट में भी वह पारी और 116 रन से हारी थी.

पाकिस्तान ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था. इस दौरान उसने आबिद अली (215) के दोहरे शतक और अजहर अली (126) के शतक की बदौलत 510 रनों का पहाड़ सा स्कोर खड़ा किए. दोहरा शतक जड़ने वाले आबिद अली को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया. इस पारी में उसके आबिद और अजहर के अलावा पाकिस्तान के 9वें नंबर के बल्लेबाज नुमान अली ने भी 97 रन की लाजवाब पारी खेली थी. इसके जवाब में मेजबान टीम की पहली पारी मात्र 132 रनों पर सिमट गई. पहली पारी में हसन अली ने 27 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए.

Pakistan win the series 2-0 ?

They pick up the final wicket of Luke Jongwe to register a victory by an innings and 147 runs against Zimbabwe in the second Test.

? @ZimCricketv | #ZIMvPAK | https://t.co/8hH4EMRnA8 pic.twitter.com/c46ToBrB5B

— ICC (@ICC) May 10, 2021