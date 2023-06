ICC WCQ 2023: जिम्बाब्वे ने किया बड़ा उलटफेर, वेस्टइंडीज को 35 रन से हराया

आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2023 के ग्रुप ए मैच में जिम्बाब्वे ने वेस्टइंडीज को 35 रन से हराकर बड़ा उलटफेर किया है. जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 269 रन का लक्ष्य रखा था, वेस्टइंडीज की टीम 44.4 ओवर में 233 रन पर ढेर हो गई. चतारा ने तीन विकेट लिए. जिम्बाब्वे की आईसीसी वर्ल्ड क्वालिफायर में लगातार तीसरी जीत है, इस जीत के साथ ही जिम्बाब्वे की टीम ग्रुप में टॉप पर पहुंच गई है. सिकंदर रजा को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन (68 रन, दो विकेट) के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया.

Chatara claims last wicket as ?? cruise to a third win on the trot as they beat West Indies ?️ by 3⃣5⃣ runs in the @ICC Men’s Cricket World Cup Qualifier 2023 ?

?: https://t.co/PgXmRrfRgB#ZIMvWI | #CWC23 pic.twitter.com/HJmaWAo7oM

— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) June 24, 2023