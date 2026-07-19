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ZIM VS BAN: आखिरी ओवर में हुआ जबरदस्त ड्रॉमा, आपस में भिड़े प्लेयर्स, देखें वीडियो

144 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम लगभग हार की कगार पर था, लेकिन अंपायरों के दखल ने उन्हें मैच में वापस ला खड़ा किया. हालांकि बांग्लादेश ने जब जीत दर्ज की तो जिम्बाब्वे के गेंदबाज ब्रैड इवांस और महेदी हसन आपस में भिड़ गए.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 19, 2026, 10:20 PM IST

Published On Jul 19, 2026, 10:20 PM IST

Last UpdatedJul 19, 2026, 10:20 PM IST

ZIM VS BAN

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जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के बीच रविवार को खेले गए तीसरे T20I मैच में जमकर बवाल हुआ. अंपायर का एक फैसला विवाद की वजह बना और यह मैच इस साल का सबसे विवादित मैच बन गया. हालात यहां तक बिगड़ गए कि दोनों देशों के खिलाड़ियों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई. अंपायर और खिलाड़ियों के हस्तक्षेप के बाद किसी तरह मामले को शांत कराया गया. तीसरे टी-20 मैच में जीत दर्ज कर बांग्लादेश ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया.

144 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम लगभग हार की कगार पर था, लेकिन अंपायरों के दखल ने उन्हें मैच में वापस ला खड़ा किया, हालांकि बांग्लादेश ने जब जीत दर्ज की तो जिम्बाब्वे के गेंदबाज ब्रैड इवांस और महेदी हसन आपस में भिड़ गए और माहौल गरमा गया और दोनों टीमों के खिलाड़ी बीच-बचाव के लिए मैदान के बीच में जमा हो गए.

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आखिरी ओवर में हुआ जबरदस्त ड्रॉमा

आखिरी ओवर में जिम्बाब्वे के गेंदबाज ब्रैड इवांस को पांच रन बचाने थे, जो T20 मैच में काफी मुश्किल है, जब टीम के सेट बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद हों. मगर जिम्बाब्वे के गेंदबाज ने पहली तीन गेंद कमाल की डाली. पहली गेंद पर तंज़िद हसन ने एक रन लिया, मगर अगली गेंद पर मोसादेक आउट हो गए. क्रीज पर नए बल्लेबाज सैफुद्दीन बल्लेबाजी के लिए उतरे, लेकिन इवांस ने उन्हें भी अगली ही गेंद पर आउट कर दिया और वह हैट्रिक के करीब पहुंच गए.

बांग्लादेश के विकेट तेज़ी से गिर रहे थे, ऐसे में महेदी हसन आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए. मैच रोमांचक मोड़ पर था, ओवर की चौथी गेंद पर हसन ने इवांस का सामना किया, अब इवांस हैट्रिक पर थे.

अंपायर का विवादित फ़ैसला और तीखी बहस

जब महेदी हसन बल्लेबाजी करने उतरे तो बांग्लादेश को 3 गेंदों पर 4 रनों की ज़रूरत थी.ब्रैड इवांस ने हसन को एक ‘लो फुल टॉस’ गेंद डाली, जिस पर हसन ‘फ्लिक’ करने की कोशिश में चूक गए. गेंद उनके पैड पर लगी और लगा की इवांस ने हैट्रिक पूरी कर ली, मगर अंपायर ने इसे ‘डेड बॉल’ करार दिया क्योंकि विकेटकीपर गेंद फेंकते समय इवांस को इशारा करने के लिए अपने हाथ हिला रहा था.अंपायर के इस फ़ैसले से ब्रैड इवांस बहुत नाराज हो गए.

जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा सहित सभी प्लेयर्स अंपायर्स के पास जमा हो गए. रजा अंपायर से तीखी बहस करते हैं, तंज़िद और इवांस के बीच भी गरमा-गरम बहस होती है और माहौल तनावपूर्ण हो जाता है, हालांकि अंपायर का फैसला कायम रहा. अगली गेंद पर महेदी हसन ने ज़ोरदार चौका जड़ दिया और बांग्लादेश ने मैच को चार विकेट से अपने नाम किए. हालांकि जैसे ही उन्होंने विनिंग रन बनाए, ब्रैड और महेदी के बीच कुछ कहा-सुनी हुई और दोनों के बीच लगभग हाथापाई की नौबत आ गई. दोनों के बीच तीखी बहस और गुस्से भरे इशारों के बाद ज़िम्बाब्वे के फील्डर्स को बीच-बचाव करना पड़ा और दोनों खिलाड़ियों को अलग किया गया.

क्या है डेड बॉल का नियम ?

क्रिकेट के नियमों के अनुसार,जब गेंदबाज गेंद फेंकने के लिए दौड़ रहा हो और अगर कोई फील्डर ऐसी कोई बड़ी या अनुचित हरकत करता है जिससे बल्लेबाज़ का ध्यान भटकता है तो अंपायर उसे डेड बॉल का इशारा कर सकता है.

इस मैच में भी अंपायर का फ़ैसला सही है, हालांकि फील्डिंग के लिए पोज़िशन लेते समय खड़े होने के तरीके में मामूली बदलाव या हरकतें पूरी तरह ठीक हैं, लेकिन अगर कोई फील्डर अपनी जगह बदलता है या ध्यान भटकाने वाली हरकतें करता है,तो अंपायर इसे जानबूझकर ध्यान भटकाने की कोशिश मानता है.

क्या रहा मैच का हाल ?

जिम्बाब्वे की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में सात विकेट पर 143 रन बनाए. ब्रायन बेनेट ने 47 रन की पारी खेली, जबकि डायोन मायर्स ने 73 रन बनाए. बांग्लादेश की टीम ने 19.4 ओवर में टारगेट को हासिल कर लिया. तंजीद हसन ने नाबाद 66 रन की पारी खेली.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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