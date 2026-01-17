3000 से ज्यादा विकेट... टी-20 वर्ल्ड कप में खूंखार गेंदबाज की एंट्री, मिली बड़ी जिम्मेदारी

3000 से ज्यादा विकेट... वेस्टइंडीज के महान गेंदबाज को टी-20 वर्ल्ड कप में मिली बड़ी जिम्मेदारी

वह वेस्ट इंडीज़ महिला टीम के हेड कोच और बांग्लादेश की पुरुष टीम के बॉलिंग कोच रह चुके हैं.

Courtney Walsh

वेस्ट इंडीज के दिग्गज तेज गेंदबाज कर्टनी वॉल्श को टी-20 वर्ल्ड कप में बड़ी जिम्मेदारी मिली है. ज़िम्बाब्वे क्रिकेट (ZC) ने 2026 ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप से पहले कर्टनी वॉल्श को बॉलिंग कंसल्टेंट नियुक्त किया है, जिसकी मेज़बानी भारत और श्रीलंका 7 फरवरी से 8 मार्च तक मिलकर करेंगे.

ज़िम्बाब्वे क्रिकेट ने कहा कि वॉल्श ने पहले ही टीम के साथ काम करना शुरू कर दिया है. जिम्बाब्वे की टीम ग्रुप B में 2021 के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, 2014 के विजेता श्रीलंका, आयरलैंड और ओमान के साथ है.

इस टीम में बहुत क्षमता है: वॉल्श

वॉल्श ने कहा, मैं ज़िम्बाब्वे के साथ काम करने के इस मौके को लेकर बहुत उत्साहित हूं और आगे आने वाली चुनौतियों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूं, मुझे लगता है कि अगर हम अच्छा प्रदर्शन करते हैं, एक टीम के तौर पर मिलकर काम करते हैं और परिस्थितियों के हिसाब से ढल जाते हैं, तो हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, अटैक के कॉम्बिनेशन ने मुझे देखने के बाद प्रभावित किया है और टीम में बहुत क्षमता है.

करियर में चटकाए 3000 से ज्यादा विकेट

वॉल्श ने 1984 से 2001 तक वेस्ट इंडीज़ का प्रतिनिधित्व किया, 132 टेस्ट में 519 विकेट लिए और 500 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने. इसके अलावा उनके नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1807 और लिस्ट ए में 551 विकेट है. रिटायर होने के बाद, उन्होंने कोचिंग की भूमिकाएं निभाई हैं. वह वेस्ट इंडीज़ महिला टीम के हेड कोच और बांग्लादेश की पुरुष टीम के बॉलिंग कोच रह चुके हैं. अप्रैल 2024 में. उन्होंने ज़िम्बाब्वे की महिला राष्ट्रीय टीम के तकनीकी सलाहकार के रूप में भी काम किया था.

ज़िम्बाब्वे क्रिकेट के मैनेजिंग डायरेक्टर गिवमोर माकोनी ने कहा, कर्टनी वॉल्श अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के उच्चतम स्तर पर, खासकर तेज़ गेंदबाज़ी में, बेजोड़ अनुभव और समझ रखते हैं, जैसे-जैसे हम ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, हमारे लिए यह ज़रूरी था कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को लाएं जो यह समझता हो कि वैश्विक मंच पर सफल होने के लिए क्या चाहिए, कर्टनी का ज्ञान, पेशेवर रवैया और खिलाड़ियों को सलाह देने की क्षमता हमारे लिए बहुत कीमती होगी, क्योंकि हम आगे आने वाली चुनौतियों के लिए अपनी बॉलिंग संसाधनों को मज़बूत कर रहे हैं.

नौ फरवरी को जिम्बाब्वे का पहला मुकाबला

ज़िम्बाब्वे 2026 पुरुष T20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 9 फरवरी को कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में ओमान के खिलाफ खेलेगा, जिसके बाद 13 फरवरी को आर. प्रेमदासा स्टेडियम में टीम का ऑस्ट्रेलिया से सामना होगा. 17 फरवरी को पालेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयरलैंड का सामना करने के लिए टीम कैंडी जाएंगी और फिर 19 फरवरी को आर. प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ अपने ग्रुप मैच खत्म करने के लिए कोलंबो लौटेंगी. ग्रुप B की टॉप दो टीमें टूर्नामेंट के सुपर आठ स्टेज में आगे बढ़ेंगी.