पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड ने 50 ओवर में आठ विकेट पर 234 रन बनाए. माइकल लीस्क ने सबसे ज्यादा 48 रन बनाए. मैथ्यू क्रॉस ने 38 रन, ब्रैंडन मैकमुलेन ने 34 रन और जार्ज मुंशी ने 31 रन बनाए. जिम्बाब्वे के लिए सीन विलियम्स ने तीन और टेंटई चतारा ने दो विकेट लिए.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम 41.1 ओवर में 203 रन पर ढेर हो गई. रयान बर्ल ने सबसे ज्यादा 83 रन बनाए. वेस्ले मधीवीरे ने 40 रन और सिकंदर रजा ने 34 रन का योगदान दिया. इसके अलावा कोई और बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका. सीन विलियम्स ने सिर्फ 12 रन बनाए. स्कॉटलैंड के लिए क्रिस सोल ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी दिया गया.

