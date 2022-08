हरारे| विकेटकीपर-बल्लेबाज रेजिस चकाब्वा 18 अगस्त से हरारे स्पोर्ट्स क्लब में भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में जिम्बाब्वे की कप्तानी करेंगे। यह सीरीज आईसीसी क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग का हिस्सा है। इसमें 18, 20 और 22 अगस्त को होने वाले तीन वनडे मैचों में जिम्बाब्वे और भारत आमने-सामने होंगे।

नियमित कप्तान क्रेग एर्विन की अनुपस्थिति में चकब्वा घरेलू टीम के कप्तान होंगे, जो अभी भी चोट से जूझ रहे हैं। जिम्बाब्वे के मुजरबानी, तेंदई चतारा और वेलिंगटन मसाकाद्जा पहले से ही चोटों का सामना कर रहे हैं।

जिम्बाब्वे टीम: बर्ल रयान, रेजिस चकाब्वा (कप्तान), चिवांगा तनाका, इवांस ब्रैडली, जोंगवे ल्यूक, काया इनोसेंट, कैतानो ताकुदजवानाशे, मदांडे क्लाइव, मधेवेरे वेस्ली, मारुमनी तदिवानाशे, मसारा जॉन, मुन्योंगा टोनी, नगारवा रिचर्ड, न्याउची विक्टर, सिकंदर रजा, शुंबा मिल्टन और तिरिपानो डोनाल्ड।

Zimbabwe name squad for ODI series against India

Details ?https://t.co/cDteJIV5AZ pic.twitter.com/5tm3ecV9e2

— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) August 11, 2022