PAK vs ZIM, T20 World Cup 2022: जिम्बाब्वे ने आखिरी गेंद तक खिंचे T20 वर्ल्ड कप 2022 के 24वें मुकाबले में पाकिस्तान को 1 रनों से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया। जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 130 रनों का स्कोरल खड़ा किया। इसके जवाब में पाकिस्तान 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 129 रन बना सकी। इस तरह पाकिस्तान को टूर्नामेंट में लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचने की राह मुश्किल हो गई है।

