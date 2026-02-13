This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
ZIM VS AUS T20 WC 2026: जिम्बाब्वे ने किया बड़ा उलटफेर, ऑस्ट्रेलिया को टी-20 वर्ल्ड कप में हराया
ब्लेसिंग मुजरबानी और ब्रैड इवांस की घातक गेंदबाजी के दम पर जिम्बाब्वे ने टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में एक बड़ा उलटफेर किया है. जिम्बाब्वे की टीम ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हरा दिया. जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 170 रन का टारगेट रखा था, ऑस्ट्रेलिया की टीम 19.3 ओवर में 146 रन ही बना सकी. ब्लेसिंग मुजरबानी ने चार विकेट चटकाए.
टी-20 वर्ल्ड में दूसरी बार जिम्बाब्वे की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को मात दी है. इससे पहले उन्होंने 2007 टी-20 वर्ल्ड कप में ताकतवर ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराया था. 19 साल बाद जिम्बाब्वे ने यह कारनामा दोहराया है.
खबर में अपडेट जारी है..
