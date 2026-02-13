add cricketcountry as a Preferred Source
T20 WC 2026: जिम्बाब्वे को लगा तगड़ा झटका, स्टार खिलाड़ी टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर

नौ फरवरी को ओमान के खिलाफ खेले गए मैच में चोटिल होने के कारण मैदान से लंगड़ाते हुए बाहर चले गए थे.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - February 13, 2026 12:57 PM IST

Brendan Taylor

जिम्बाब्वे के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर इस सप्ताह की शुरुआत में एक ग्रुप मैच के दौरान लगी चोट के कारण टी20 विश्व कप से बाहर हो गए हैं. ब्रेंडन टेलर पहले मैच में रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट गए थे.

40 साल के ब्रेंडन टेलर नौ फरवरी को ओमान के खिलाफ खेले गए मैच में चोटिल होने के कारण मैदान से लंगड़ाते हुए बाहर चले गए थे, जिम्बाब्वे ने यह मैच आठ विकेट से जीता था, उनकी चोट की सही प्रकृति अभी तक स्पष्ट नहीं है.

ब्रेंडन टेलर टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर: सिकंदर रजा

जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुक्रवार को मैच से पहले टॉस के दौरान कप्तान सिकंदर रजा ने कहा, ब्रेंडन टेलर को चोट लग गई है और वह टूर्नामेंट में आगे नहीं खेल पाएंगे. जिम्बाब्वे जब ओमान के खिलाफ लक्ष्य का पीछा कर रहा था तो टेलर को विकेटों के बीच दौड़ लगाने में परेशानी हो रही थी, उन्होंने जब 30 गेंद पर 31 रन बनाए थे तब उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौटना पड़ा था.

तेज गेंदबाज रिचर्ड नगारवा भी एहतियात के तौर पर शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में नहीं खेले. रजा ने कहा, रिचर्ड नगारवा को एहतियाती तौर पर विश्राम दिया गया है, वह आज भी नहीं खेलेंगे.

ब्रेंडन टेलर का शानदार है रिकॉर्ड

ब्रेंडन टेलर ने जिम्बाब्वे के लिए 36 टेस्ट, 207 वनडे और 59 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. 36 टेस्ट में उनके नाम 2403 रन (छह शतक, 12 अर्धशतक) है, वहीं 207 वनडे मैच में उन्होंने 6704 रन (11 शतक, 39 अर्धशतक) बनाए हैं. टी-20 के 59 मैच में टेलर ने 1216 रन (01 शतक, 06 अर्धशतक) बनाए हैं.

टी-20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने की जीत से शुरुआत

ब्लेसिंग मुजरबानी की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद ब्रायन बेनेट की 36 गेंद में नाबाद 48 रन की पारी से जिम्बाब्वे ने आईसीसी टी20 विश्व कप में जीत के साथ शुरुआत की है. जिम्बाब्वे ने ओमान को आठ विकेट से हराया. ओमान को 103 रन पर आउट करने के बाद जिम्बाब्वे ने 13.3 ओवर में दो विकेट गंवाकर 106 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की.

मुजरबानी ने चार ओवर में 16 रन देकर तीन विकेट लेते हुए ओमान के शीर्ष क्रम को झकझोरा. उन्हें रिचर्ड नगारवा का (चार ओवर में 17 रन पर तीन विकेट) का अच्छा साथ मिला, एक अन्य तेज गेंदबाज ब्रैंड इवांस ने 3.5 ओवर में 18 रन पर तीन विकेट लेते हुए जिम्बाब्वे के निचले क्रम को आउट किया.

