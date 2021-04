Zimbabwe vs Pakistan, 3rd T20I: पाकिस्तान (Pakistan) ने हरारे (Harare Sports Club, Harare) में खेले गए तीसरे और निर्णायक टी20 मैच में जिम्बाब्वे (Zimbabwe) को 24 रन से मात दी. इसी के साथ मेहमान टीम ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट पर 165 रनों का स्कोर बनाया और फिर उसने जिम्बाब्वे को सात विकेट पर 141 रनों पर रोक दिया. पाकिस्तान ने शृंखला का पहला मैच 11 रन से अपने नाम किया था, जिसके बाद जिम्बाब्वे ने 19 रन से अगला मुकाबला जीता.

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 165 रन बनाए. टीम के लिए मोहम्मद रिजवान ने नाबाद 91 रन बनाए. उन्होंने 60 गेंदों पर पांच चौके और तीन छक्के लगाए. उनके अलावा बाबर आजम ने 52 रनों की पारी खेली. उन्होंने 46 गेंदों पर पांच चौके जड़े. जिम्बाब्वे की ओर से ल्यूक जोंगे ने 37 रन देकर तीन विकेट लिए.

इसके जवाब में जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 141 रन ही बना सका. वेस्ले और मुसाकंदा (10) के बीच पहले विकेट के लिए 37 रन की साझेदारी हुई. इसके बाद वेस्ले ने मारुमनी (35) के साथ दूसरे विकेट के लिए 65 रन जुटाए.

जिम्बाब्वे ने 13.3 ओवर में 2 विकेट खोकर 102 रन बना लिए थे, लेकिन इसके बाज टीम ने लगातार विकेट खोने शुरू कर दिए. टॉप ऑर्डर के चार बल्लेबाजों के अलावा कोई भी दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका.

Hasan Ali’s brilliant spell of 4/18 helps Pakistan defeat Zimbabwe by 24 runs in the final T20I 👏

They take the series 2-1 🎉#ZIMvPAK ➡️ https://t.co/HmpFgNyeS8 pic.twitter.com/5sUj8JRW6B

