विराट कोहली ने नया फोन खोने पर जाहिर किया दर्द, जोमैटो का मजेदार कमेंट हुआ वायरल

भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने मंगलवार की सुबह सोशल मीडिया पर अपने नया फोन खोने को लेकर दर्द जाहिर किया. कोहली ने ट्विटर पर लिखा...अपने नए फ़ोन को अनबॉक्स किए बिना खो देने से बड़ा दुख और कोई नहीं होता है. क्या किसी ने देखा है. कोहली ने इस पोस्ट के साथ सैड इमोजी लगाई. कोहली के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने अपने फोन खोने का किस्सा बताया, वहीं कुछ लोगों ने इसे प्रमोशनल ट्वीट बताया. मगर कोहली के ट्वीट पर जोमैटो का मजेदार कमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो ने विराट कोहली के ट्वीट पर उन्हें इस समस्या का अस्थाई समाधान बताया. कोहली के इस ट्वीट पर जवाब देते हुए ज़ोमैटो ने चुटकी लेते हुए कहा कि भाभी (अनुष्का शर्मा) के फोन से आइसक्रीम ऑर्डर करने में संकोच न करें.

feel free to order ice cream from bhabhi's phone if that will help ?