इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी खत्म हो गई. मंगलवार को हुई इस नीलामी में 77 खिलाड़ियों पर 215.45 करोड़ रुपये खर्च किए. 10 पॉइंट्स में समझते हैं आईपीएल ऑक्शन 2026 की पूरी कहानी.
कैमरन ग्रीन बने सबसे महंगे
कैमरन ग्रीन के बारे में यह बात तो पहले से तय मानी जा रही थी कि वह इस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी होंगे. और ऐसा हुआ भी. ग्रीन पर बोली लगाने के लिए टीमों में काफी रोमांच देखा गया. कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के पास काफी बजट था और यही दो टीमें ग्रीन को खरीदने की दौड़ में सबसे आगे रहीं. आखिर बाजी केकेआर के हाथ लगी. कोलकाता ने उन्हें 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा. वह आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए. उन्होंने अपने ही देश के मिशेल स्टार्क का स्टार्क तोड़ा. स्टार्क को आईपीएल 2024 में कोलकाता ने ही 24.75 करोड़ रुपये देकर खरीदा था.
चेन्नई ने लगाया दो अनकैप्ड खिलाड़ियों पर बड़ा दांव
चेन्नई सुपर किंग्स को बहुत किफायती खरीदारी के लिए जाना जाता है. लेकिन मंगलवार को दो अनकैप्ड खिलाड़ियों के लिए उन्होंने जमकर बोली लगाई. 19 साल के विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक शर्मा और बाएं हाथ के खिलाड़ी प्रशांत वीर, जो 20 साल के हैं, के लिए 14.20 करोड़ रुपये खर्च किए. ये चेन्नई के सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी रहे. इसके साथ ही यूपी के ये दो खिलाड़ी आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए.
लियाम लिविंगस्टन की किस्मत जाग गई
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लिविंगस्टन को रिलीज कर दिया था. बीते सीजन में वह सिर्फ 112 रन बना पाए थे. लेकिन इंग्लैंड के इस ऑलराउंडर की काबिलियत से सब वाकिफ हैं. हालांकि पहले राउंड में जब वह नीलामी में आए तो किसी ने नहीं खरीदा. लेकिन दूसरी बार तो ऐसा लगा कि जैसे टीमें अपनी गलती सुधारना चाहती हों. लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच जबर्दस्त बिडिंग वॉर देखने को मिला. लखनऊ के पास तो पर्स खत्म हो गया वर्ना बोली तो उसने और लगानी थी. आखिरी काव्या मारन की सनराइजर्स हैदराबाद ने लिविंगस्टन को 13 करोड़ रुपये में खरीदा.
पृथ्वी साव को मिल गया खरीदार
पृथ्वी साव को कभी भारतीय क्रिकेट का भविष्य कहा जा रहा था. लेकिन अनुशासन की कमी और खराब फॉर्म ने उन्हें न सिर्फ भारतीय टीम से बाहर किया बल्कि वह बीते सीजन तो वह आईपीएल में भी किसी टीम का हिस्सा नहीं बन पाए. मुंबई की टीम से बाहर हुए सो अलग. पहली बार 75 लाख के बेस प्राइस वाले खिलाड़ी को किसी ने नहीं खरीदा. दूसरी बार भी वह अनसोल्ड रहे. लगा इस बार भी साव के साथ वही कहानी दोहराई जाएगी. लेकिन तीसरी बार आखिर दिल्ली कैपिटल्स ने इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी पर भरोसा जताया और अपनी टीम का हिस्सा बनाया. साव 2018 से लेकर 2024 तक दिल्ली के लिए खेले.
मतीशा पथिराना ने बना दिया रिकॉर्ड!
श्रीलंका के युवा पेसर मतीशा पथिराना को चेन्नई सुपर किंग्स ने रिलीज कर दिया था. इस स्लिंगी ऐक्शन वाले पेसर ने तभी कहा था कि चेन्नई से यह गलती हो गई है. आईपीएल नीलामी में जब वह उतरे तो यह लगा भी. कई टीमें उन्हें टीम का हिस्सा बनाना चाहती थीं. पर आखिर में बाजी कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथ लगी. पथिराना, आईपीएल में श्रीलंका के सबसे महंगे खिलाड़ी बने.
मुस्ताफिजुर रहमान पर भी मेहरबान
बांग्लादेश के पेसर मुस्ताफिजुर रहमान को गति परिवर्तन का एक्सपर्ट माना जाता है. पर उनके लिए जो मुकाबला देखा गया वह हैरान करने वाला रहा. कोलकाता ने एक बार फिर पर्स खर्च किया और 9.20 करोड़ रुपये में बाएं हाथ के इस पेसर को अपनी टीम का हिस्सा बनाया.
आकिब डार को मिला घरेलू क्रिकेट के अच्छे प्रदर्शन का इनाम
जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी डार के नाम की चर्चा काफी चल रही थी. दिल्ली कैपिटल्स ने इस 29 साल के पेसर को 30 लाख के बेस प्राइस से 8.40 करोड़ रुपये की रकम में खरीदा. उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सात मैचों में 15 विकेट लिए. रणजी ट्रॉफी सीजन में भी उन्होंने 44 विकेट अपने नाम किए. इरफान पठान उनके बारे में बताते हैं कि डार के पास रफ्तार बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन वह गेंद को सही लाइन और लेंथ के साथ-साथ स्विंग करवाने की महारथ रखते हैं.
जोश इंग्लिश पर क्यों जताया भरोसा?
ऑस्ट्रेलिया के इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने पहले ही साफ कर दिया था कि वह पूरे सीजन का 25 फीसदी ही खेल पाएंगे. उनकी शादी है और इस वजह से वह पूरा सीजन नहीं खेल सकते. इसके बाद भी लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 8.60 करोड़ रुपये में खरीदा. अब संजीव गोयनका की टीम से गलती हो गई है या फिर उन्होंने बड़ा रणनीतिक दांव खेला है, यह तो वक्त ही बताएगा.
5 साल बाद सरफराज खान की हुई एंट्री
सरफराज खान की पांच साल बाद आईपीएल में वापसी हुई. चेन्नई सुपर किंग्स ने बेस प्राइस 75 लाख रुपये में खरीदा. उन्होंने आईपीएल में 40 मैचों में 23.21 के औसत से 138.24 के स्ट्राइक-रेट से 441 रन बनाए हैं. सरफराज के करियर के लिए यह वापसी संजीवनी साबित हो सकती है.
कॉन्वे को नहीं मिला खरीदार
न्यूजीलैंड के ओपनर डेवॉन कॉन्वे और ऑस्ट्रेलिया के पेसर स्पेन्सर जॉनसन के लिए कोई खरीदार सामने नहीं आया. यह बात हैरान करने वाली रही. इन दोनों का टी20 रिकॉर्ड अच्छा है लेकिन किसी भी टीम ने इन्हें खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई.
