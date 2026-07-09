भारत को इंग्लैंड के खिलाफ जीत के लिए करने होंगे 4 काम, वर्ना हाथ से जाएगी सीरीज

टीम इंडिया को अगर सीरीज में वापसी करनी है, तो तेज गेंदबाजों को अधिक जिम्मेदारी लेनी होगी. परिस्थितियों का इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने अब तक भरपूर फायदा उठाया है. हालांकि, भारतीय गेंदबाज इन कंडिशंस का इस्तेमाल करने में नाकाम रहे हैं. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में तेज गेंदबाज इस सीरीज में कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके हैं. तीसरे टी20 में तेज गेंदबाजों के लिए मददगार पिच पर भी प्रिंस यादव को छोड़कर बाकी भारतीय गेंदबाज छाप छोड़ने में नाकाम रहे थे. अर्शदीप इस सीरीज में सिर्फ 3 विकेट ही निकाल सके हैं और उनका इकोनॉमी 9.50 रहा है. वहीं, हर्षित राणा ने 10 की इकोनॉमी से रन खर्च किए हैं.