भारत को इंग्लैंड के खिलाफ जीत के लिए करने होंगे 4 काम, वर्ना हाथ से जाएगी सीरीज

Published On Jul 09, 2026, 03:07 PM IST
Last UpdatedJul 09, 2026, 03:07 PM IST
भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज खेला जाएगा. भारत को अगर सीरीज में बने रहना है तो आज का मुकाबला जीतना ही होगा.
पांच मैचों की टी20 सीरीज में 0-2 से पिछड़ रही भारतीय टीम गुरुवार को चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में इंग्लैंड से भिड़ेगी. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाना है. भारतीय टीम को अगर सीरीज में पहली जीत दर्ज करनी है, तो अपनी तीन गलतियों को सुधारना होगा.
भारतीय टीम को बल्लेबाजी क्रम में लगातार फेरबदल करना काफी महंगा पड़ा है. तीसरे टी20 में भी तिलक वर्मा से ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए अक्षर पटेल को भेजा गया था, जबकि शिवम दुबे से पहले बैटिंग करने हर्षित राणा पहुंचे थे. यह फेरबदल टीम इंडिया को खासा भारी पड़ा था और पूरी टीम महज 76 रन बनाकर ढेर हो गई थी. बैटिंग ऑर्डर में लगातार बदलाव के कारण बल्लेबाजों को अपने रोल समझने में साफतौर पर दिकक्तों का सामना करना पड़ा है.
टीम इंडिया को अगर सीरीज में वापसी करनी है, तो तेज गेंदबाजों को अधिक जिम्मेदारी लेनी होगी. परिस्थितियों का इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने अब तक भरपूर फायदा उठाया है. हालांकि, भारतीय गेंदबाज इन कंडिशंस का इस्तेमाल करने में नाकाम रहे हैं. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में तेज गेंदबाज इस सीरीज में कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके हैं. तीसरे टी20 में तेज गेंदबाजों के लिए मददगार पिच पर भी प्रिंस यादव को छोड़कर बाकी भारतीय गेंदबाज छाप छोड़ने में नाकाम रहे थे. अर्शदीप इस सीरीज में सिर्फ 3 विकेट ही निकाल सके हैं और उनका इकोनॉमी 9.50 रहा है. वहीं, हर्षित राणा ने 10 की इकोनॉमी से रन खर्च किए हैं.
भारत के लिए टॉप ऑर्डर में अभिषेक शर्मा ने बढ़िया बल्लेबाजी की है. हालांकि, टीम का मिडिल ऑर्डर इस सीरीज में बुरी तरह से फेल रहा है. कप्तान श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा और अक्षर पटेल बल्ले से कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ सके हैं. ईशान किशन भी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं. चौथे टी20 में अगर भारतीय टीम को इंग्लैंड को सीरीज जीतने से रोकना है, तो मिडल-ऑर्डर के बल्लेबाजों को अधिक जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा.
भारतीय बल्लेबाजों को खुद को इंग्लैंड की परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना होगा. इंग्लैंड की परिस्थितियों में टीम इंडिया के बल्लेबाज खास तौर पर संघर्ष करते हुए दिखे हैं. अति आक्रमकता ने उनकी परेशानियां बढ़ाई हैं. साथ ही टीम में बाएं हाथ के बल्लबाजों की अधिकता है. और ऐसे में विपक्षी टीम को लाइन और लेंथ हासिल करने में आसानी होती है. भारत के टॉप और मिडल-ऑर्डर में सिर्फ श्रेयस अय्यर दाएं हाथ के एकमात्र बल्लेबाज हैं.