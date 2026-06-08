टेस्ट क्रिकेट में भारत की 5 सबसे बड़ी जीत, मुल्लांपुर से बेंगलुरु तक दिखा टीम इंडिया का जलवा

भारत बनाम अफगानिस्तान

मुल्लांपुर में खेले गए इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. भारत ने 8 विकेट पर 564 रन बनाए. भारतीय टीम के लिए कप्तान शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 126 रन की पारी खेली. इसके अलावना केएल राहुल ने भी 100 रन बनाए. साई सुदर्शन और ऋषभ पंत ने 81-81 रन बनाए. जवाब में अफगानिस्तान की पहली पारी 160 रन पर सिमट गई. रहमत शाह ने सबसे ज्यादा 60 रन बनाए. अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने 33 रन देकर छह विकेट लिए. भारत ने अफगानिस्तान को फॉलोऑन दिया. दूसरी पारी में अफगानिस्तान सिर्फ 112 रन पर सिमट गई.

भारत बनाम वेस्टइंडीज, राजकोट, 2018

भारत ने अक्टूबर 2018 को खेले गए मैच में पारी और 272 रन से हराया था. यह पृथ्वी साव का डेब्यू टेस्ट मैच था. उन्होंने 134 रन की पारी खेली थी. इसके अलावा कप्तान विराट कोहली ने 139 रन बनाए थे. और रविंद्र जडेजा ने भी 100 रन की नाबाद पारी खेली थी. भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 649 रन बनाए थे. वेस्टइंडीज की टीम ने पहली पारी में सिर्फ 181 रन बनाऐए. रोस्टर चेज ने सबसे ज्यादा 53 रन बनाए. कीमो पॉल ने 47 रन की पारी खेली. भारत के लिए रविचंद्रन अश्विन ने चार और मोहम्मद शमी ने दो विकेट लिए. वेस्टइंडीज की दूसरी पारी भी सिर्फ 196 रन पर समिट गई. ओपनर कीरोन पॉवेल ने 83 रन बनाए. दूसरी पारी में कुलदीप यादव ने पांच और रविंद्र जडेजा ने तीन विकेट हासिल किए.

भारत बनाम अफगानिस्तान, बेंगलुरु 2018

भारत ने अफगानिस्तान को साल 2018 में पारी और 262 रन से हराया था. यह अफगानिस्तान का पहला टेस्ट मैच था. मुरली विजय (105) और शिखर धवन (107) की सेंचुरी की बदौलत भारत ने 474 रन बनाए. हार्दिक पंड्या ने भी 71 रन की पारी खेली. इसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम ने पहली पारी मे सिर्फ 109 रन बनाए. रविचंद्रन अश्विन ने पहली पारी में चार विकेट लिए. दूसरी पारी में भी अफगानिस्तान कुछ खास नहीं कर पाया. उसकी पूरी टीम सिर्फ 103 रन पर सिमट गई. दूसरी पारी में रविंद्र जडेजा ने चार और उमेश यादव ने तीन विकेट लिए.

भारत बनाम बांग्लादेश, मीरपुर- 2007

साल 2007 में मीरपुर में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में खेले गए मैच में भारत ने अपनी पहली पारी में तीन विकेट पर 610 रन का स्कोर बनाया. भारत के लिए टॉप चार बल्लेबाजों- दिनेश कार्तिक, वसीम जाफर, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी लगाईं. कार्तिक ने 129, जाफर ने 138, द्रविड़ ने 129 और सचिन ने 122 रन की पारी खेली. महेंद्र सिंह धोनी ने भी 50 गेंद पर नाबाद 51 रन बनाए. इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम पहली पारी में सिर्फ 118 रन पर सिमट गई. जहीर खान ने पांच और अनिल कुंबले ने तीन विकेट लिए. दूसरी पारी में बांग्लादेश ने अच्छा संघर्ष दिखाया. मोहम्मद अशरफुल ने 67 और मशरफे मुर्तजा ने 70 रन की पारी खेली. बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 253 रन बनाए. दूसरी पारी में भारत के लिए ऑफ स्पिनर रमेश पवार ने तीन विकेट लिए. वहीं जहीर खान, अनिल कुंबले और सचिन तेंदुलकर ने दो-दो सफलताएं हासिल कीं.

भारत बनाम श्रीलंका, 2017 नागपुर

श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दिमुथ करुणारत्ने के 51 और दिनेश चंडीमल के 57 रन की मदद से 205 रन बनाए. रविचंद्रन अश्विन ने चार और ईशांत शर्मा और रविंद्र जडेजा ने तीन-तीन विकेट लिए. भारत ने अपनी पहली पारी में 6 विकेट पर 610 रन पर घोषित की. भारत के लिए मुरली विजय ने 128 और चेतेश्वर पुजारा ने 143 रन बनाए. विराट कोहली ने कमाल का दोहरा शतक लगाया. भारतीय कप्तान ने 213 रन बनाए. रोहित शर्मा ने भी 102 रन बनाए. श्रीलंका के लिए दिलरुवान परेरा ने तीन विकेट लिए. दूसरी पारी में श्रीलंका ने 166 रन बनाए. दिनेश चंडीमल ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए. भारत के लिए रविचंद्रन अश्विन ने 4 विकेट हासिल किए.