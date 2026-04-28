16/1- चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, 2015

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स (तब दिल्ली डेयरडेविल्स) के बीच साल 2015 में आईपीएल का 49वां मैच था. यह मुकाबला रायपुर के वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम, रायपुर में खेला गया. इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. टीम ने पावरप्ले में सिर्फ 16 रन बनाए और ब्रेंडन मैकलम का विकेट खोया. आखिर में चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवरों में छह विकेट पर 119 रन बनाए.