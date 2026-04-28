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दिल्ली कैपिटल्स के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड, क्या हैं IPL में पावरप्ले के 5 सबसे कम स्कोर

Edited By : Bharat Malhotra | Apr 28, 2026, 05:12 PM IST

Published On Apr 28, 2026, 05:12 PM IST

Last UpdatedApr 28, 2026, 05:12 PM IST

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में सोमवार, 27 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स की टीम को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. दिल्ली की टीम के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज होते-होते बचा. टीम आईपीएल के इतिहास में सबसे कम स्कोर पर आउट होने वाली टीम बनने से बच गई. हालांकि उसके...

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16/1- चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, 2015

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स (तब दिल्ली डेयरडेविल्स) के बीच साल 2015 में आईपीएल का 49वां मैच था. यह मुकाबला रायपुर के वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम, रायपुर में खेला गया. इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. टीम ने पावरप्ले में सिर्फ 16 रन बनाए और ब्रेंडन मैकलम का विकेट खोया. आखिर में चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवरों में छह विकेट पर 119 रन बनाए.

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15/2- चेन्नई सुपर किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, 2011

टीम के लिए फाफ डु प्लेसिस ने सबसे ज्यादा 23 गेंद पर 29 रन बनाए. इसके जवाब में श्रेयस अय्यर की पारी के दम पर दिल्ली की टीम ने 20 गेंद बाकी रहते छह विकेट से मैच अपने नाम किया. अय्यर ने 49 गेंद पर नाबाद 70 रन बनाए.

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14/3- सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स, आईपीएल 2022

ईडन गार्डंस में कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच साल 2011 का 48वां मैच खेला गया. चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया. चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही. टीम ने पूरे पावरप्ले में एक चौका लगाया और 2 विकेट खोकर 15 रन बनाए.


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14/2- राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आईपीएल 2009

सुब्रह्ममणियम बद्रीनाथ ने टीम के लिए सबसे ज्यादा 54 रन बनाए. उन्होंने 41 गेंद का सामना किया. इसमें तीन चौके और दो छक्के शामिल थे. चेन्नई ने 20 ओवर में चार विकेट पर 114 रन बनाए. इसके जवाब में केकेआर ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 61 रन बनाए. आखिर में डकवर्थ लुईस से मैच केकेआर ने 10 रन से जीत लिया.

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13/6- दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स

राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2022 का 5वां मैच खेला गया. यह मुकाबला महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन, पुणे में खेला गया. राजस्थान रॉयल्स को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला. टीम ने छह विकेट पर 210 रन बनाए. इसमें संजू सैमसन के 27 गेंद पर 55 रन थे. इसमें तीन चौके और पांच छक्के शामिल रहे.

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