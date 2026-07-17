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रोहित के बाद कौन बनेगा टीम इंडिया का नया ओपनर? इन 5 की लगातार हो रही चर्चा

Edited By : Saurav Kumar | Jul 17, 2026, 01:36 PM IST

Published On Jul 17, 2026, 01:36 PM IST

Last UpdatedJul 17, 2026, 01:36 PM IST

रोहित शर्मा के बाद भारतीय टीम का वनडे में अगला ओपनर कौन बनेगा इसकी चर्चा तेज हो गई है. यहां जानिए उन 5 नाम के बारे में जा चर्चा में बने हुए हैं.

1 /5

यशस्वी जायसवाल

यशस्वी जायसवाल वो पहले खिलाड़ी हैं जो रोहित शर्मा की जगह टीम इंडिया के लिए वनडे फॉर्मेट में ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं. जायसवाल बल्ले से लगातार रन भी बनाते रहे हैं ऐसे में वह रोहित को रिप्लेस करने के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं.

2 /5

संजू सैमसन

संजू सैमसन भी एक नाम है जो रोहित के संन्यास की बात चलने के बाद से लगातार चर्चा में बन गए हैं. संजू टी20 फॉर्मेट में भारत के लिए ओपनिंग करते हैं. उन्होंने भारत की टी20 वर्ल्ड कप जीत में अहम भूमिका भी निभाई थी. संजू को वनडे में भी जब भी मौका मिला है उन्होंने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया है. ऐसे में वनडे में भी अगर रोहित के बाद संजू ओपनिंग करते हुए नजर आए तो यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी.

3 /5

अभिषेक शर्मा

रोहित शर्मा को रिप्लेस करने वाले बल्लेबाजों में अभिषेक शर्मा का भी नाम शामिल है. अभिषेक भारत के लिए टी20 फॉर्मेट में काफी सफल रहे हैं. उनका बल्ला इस फॉर्मेट में जमकर बोला है. ऐसे में मौका मिलने पर अभिषेक वनडे में भी कमाल का प्रदर्शन करते हुए दिख सकते हैं.

4 /5

इशान किशन

इशान किशन यूं तो भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं हालांकि वह टीम इंडिया के लिए वनडे में ओपनिंग कर चुके हैं. ऐसे में अगर रोहित शर्मा संन्यास का ऐलान करते हैं तो इशान किशन फिर से भारत के लिए ओपनिंग का रोल संभालते हुए नजर आ सकते हैं.

5 /5

आयुष म्हात्रे

आयुष म्हात्रे को भी भारत के लिए रोहित के बाद बतौर सलामी बल्लेबाज के रूप में टेस्ट किया जा सकता है. आयुष अंडर-19 भारतीय टीम में सलामी बल्लेबाजी कर चुके हैं. ऐसे में आयुष भी एक युवा और प्रतिभावान नाम हो सकते हैं.

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