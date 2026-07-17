रोहित के बाद कौन बनेगा टीम इंडिया का नया ओपनर? इन 5 की लगातार हो रही चर्चा

संजू सैमसन भी एक नाम है जो रोहित के संन्यास की बात चलने के बाद से लगातार चर्चा में बन गए हैं. संजू टी20 फॉर्मेट में भारत के लिए ओपनिंग करते हैं. उन्होंने भारत की टी20 वर्ल्ड कप जीत में अहम भूमिका भी निभाई थी. संजू को वनडे में भी जब भी मौका मिला है उन्होंने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया है. ऐसे में वनडे में भी अगर रोहित के बाद संजू ओपनिंग करते हुए नजर आए तो यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी.