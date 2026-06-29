श्रेयस अय्यर आईपीएल 2026 में अच्छी लय में थे. उनकी टीम तो प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई लेकिन अय्यर ने 55.33 के औसत से 498 रन बनाए थे. उनका स्ट्राइक-रेट भी 168.81 का रहा था. और उम्मीद थी कि भारतीय टीम का कप्तान बनने के बाद वह अपने उसी फॉर्म को यहां भी जारी रखेंगे. लेकिन बतौर कप्तान टी20 इंटरनेशनल में अपनी पहली सीरीज में वह बल्ले से कुछ नहीं कर पाए. गेंद की मूवमेंट के सामने अय्यर का बल्ला शांत रहा. उन्होंने दो मैचों में सिर्फ 13 रन बनाए. टॉप ऑर्डर फेल होने के बाद अय्यर की जिम्मेदारी बढ़ गई थी लेकिन वह इस सीरीज में उसे अच्छी तरह नहीं निभा पाए.