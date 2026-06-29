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IRE vs IND: भारत की हार के 5 बड़े कारण, आखिर क्यों आयरलैंड में टीम इंडिया का क्यों हुआ बुरा हाल

Edited By : Bharat Malhotra | Jun 29, 2026, 01:11 PM IST

Published On Jun 29, 2026, 01:11 PM IST

Last UpdatedJun 29, 2026, 01:11 PM IST

आयरलैंड ने भारत को टी20 इंटरनेशनल सीरीज में हराकर इतिहास रच दिया. आखिर क्या रहे भारत की हार के कारण.

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आखिर आयरलैंड में क्यों हारा भारत

भारतीय टीम को इतिहास में आयरलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में हार का सामना करना पड़ा. रविवार, 29 जून को खेले गए सीरीज के दूसरे और आखिरी मैच में आयरलैंड ने भारत को एक रन से हराया. आखिर क्या वजह रही कि भारत को इस सीरीज में इतनी बुरी तरह से हार मिली.

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नहीं चला टॉप ऑर्डर

भारत के टॉप ऑर्डर में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और ईशान किशन जैसे आक्रामक और मजबूत बल्लेबाज हैं. लेकिन यह टॉप ऑर्डर इस सीरीज में कुछ खास नहीं कर पाया. संजू सैमसन तो दोनों ही मैचों में पहली ही गेंद पर आउट हो गए. वहीं अभिषेक ने पहले मैच में जरूर 49 रन बनाए लेकिन दूसरी पारी में वह भी गोल्डन डक पर आउट हुए. और टी20 वर्ल्ड कप से अपनी वापसी की कहानी लिख रहे ईशान किशन दोनों मैचों में मिलाकर सिर्फ 13 रन ही बना सके.

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अय्यर का बल्ला रहा शांत, पारी को संवार और सजा नहीं पाए

श्रेयस अय्यर आईपीएल 2026 में अच्छी लय में थे. उनकी टीम तो प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई लेकिन अय्यर ने 55.33 के औसत से 498 रन बनाए थे. उनका स्ट्राइक-रेट भी 168.81 का रहा था. और उम्मीद थी कि भारतीय टीम का कप्तान बनने के बाद वह अपने उसी फॉर्म को यहां भी जारी रखेंगे. लेकिन बतौर कप्तान टी20 इंटरनेशनल में अपनी पहली सीरीज में वह बल्ले से कुछ नहीं कर पाए. गेंद की मूवमेंट के सामने अय्यर का बल्ला शांत रहा. उन्होंने दो मैचों में सिर्फ 13 रन बनाए. टॉप ऑर्डर फेल होने के बाद अय्यर की जिम्मेदारी बढ़ गई थी लेकिन वह इस सीरीज में उसे अच्छी तरह नहीं निभा पाए.

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मिडल-ऑर्डर में नहीं दिखा कोई तालमेल

भारतीय टीम का मिडल-ऑर्डर भी ऐसा नहीं दिखा कि वह पारी को संभाल पाए या जरूरत पड़ने पर उसे वह जरूरी रफ्तार दे सके. अय्यर, अक्षर पटेल और शिवम दूबे जैसे खिलाड़ी इन कंडीशन में खुद को ढाल नहीं पाए. पिच पर गेंद की हरकतों ने इन्हें भी परेशान किया. तिलक वर्मा ने दूसरे टी20 में हाफ-सेंचुरी जरूर लगाई लेकिन उनका स्ट्राइक-रेट सिर्फ 119 का रहा. (IANS)

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टीम कॉम्बिनेशन भी रहा समझ से परे

दोनों ही मैचों में भारत के टीम कॉम्बिनेशन पर सवाल रहे. दोनों ही मैचों में भारत ने जो प्लेइंग इलेवन मैदान पर उतारी वह परिस्थितियों के हिसाब से नहीं दिखी. टीम ने पहले टी20 में वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल जैसे दो स्पिनर उतार दिए. पहले मैच में सुंदर से एक ओवर करवाया गया. इस ओवर में उन्होंने 19 रन दे दिए. वहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने पहले मैच में कोई बिना कोई रन दिए 57 रन दे दिए.

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आखिर क्यों नहीं खेले वैभव सूर्यवंशी

पहले टी20 में बल्लेबाजों की नाकामी के बावजूद टीम मैनेजमेंट ने 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर दूसरे टी20 मुकाबले के लिए भरोसा नहीं जताया. वैभव भारत ए की तरफ से ट्राई सीरीज में जबरदस्त प्रदर्शन करके लौटे थे और वह अकेले दम पर किसी भी मैच का रुख पलट सकते थे. उनका आक्रामक अंदाज आयरलैंड को शुरू में ही बैकफुट पर धकेल सकता था.

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आयरलैंड में आखिर क्यों हारा भारत

  1. नहीं चला भारत का टॉप ऑर्डर
  2. श्रेयस अय्यर का बल्ला भी रहा शांत
  3. मिडल-ऑर्डर भी नहीं निभा सका भूमिका
  4. टीम कॉम्बिनेशन पर भी उठे कई सवाल
  5. आखिर वैभव सूर्यवंशी को क्यों नहीं मिला मौका

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