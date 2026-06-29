इन 5 वजहों से भारत हुआ टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर, जानिए क्यों हुई टीम इंडिया की बुरी गत

Published On Jun 29, 2026, 04:07 PM IST
Last UpdatedJun 29, 2026, 04:07 PM IST
भारत से इस बार टी20 वर्ल्ड कप में बहुत उम्मीद थी. लेकिन टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच सकी.
भारत ने बीते साल महिला वनडे वर्ल्ड कप जीता था. और इसके बाद इस साल टी20 वर्ल्ड कप में भी हरमनप्रीत कौर की टीम से काफी उम्मीदें जुड़ गई थीं. लेकिन रविवार को ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली हार ने भारत की उन उम्मीदों को तोड़ दिया. लेकिन आखिर भारत की हार की 5 सबसे बड़ी वजह क्या रहीं?
भारतीय टीम को स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की जोड़ी ने कई मुकाबलों में ताबड़तोड़ शुरुआत दी, लेकिन मिडल-ऑर्डर की धीमी बल्लेबाजी टीम को काफी महंगी पड़ी. खासतौर पर जेमिमा रोड्रिग्स जरूरत से ज्यादा धीमी बैटिंग करती नजर आईं, जिसका खामियाजा भारतीय टीम को भुगतना पड़ा. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जेमिमा ने 34 रन बनाने के लिए 28 गेंदें खेलीं. बीच के ओवरों में अधिक डॉट गेंदें खेलने का भी भारतीय टीम को नुकसान उठाना पड़ा. खुद कप्तान हरमनप्रीत का पूरे टूर्नामेंट में स्ट्राइक रेट 131 का ही रहा.
भारतीय टीम की टूर्नामेंट में फील्डिंग बेहद साधारण रही. खिलाड़ियों ने मुकाबले के कई अहम मौके पर कैच छोड़े. इसके साथ ही भारतीय फील्डर्स ने खराब फील्डिंग के कारण कई अतिरिक्त रन भी दिए, जो टीम को अंत में भारी पड़े. खराब फील्डिंग की वजह से भारतीय गेंदबाज विपक्षी टीम की बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में नाकाम रहीं.
इंग्लैंड जैसी बेहतरीन परिस्थितियों में भी भारतीय तेज गेंदबाज विकेटों के लिए जूझती हुई नजर आईं. रेणुका सिंह ने कुल 2 विकेट लिए और उनका इकोनॉमी 8.85 का रहा. वहीं, क्रांति गौड़ और नंदिनी शर्मा जैसी गेंदबाज भी बेअसर दिखाई दीं. श्री चरणी ने जरूर टूर्नामेंट में 14 विकेट चटकाए, लेकिन उन्हें तेज गेंदबाजों का साथ नहीं मिल सका.
भारतीय टीम इस विश्व कप में जरूरत से ज्यादा स्पिन गेंदबाजों पर निर्भर नजर आई. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 19 ओवरों में से 14 ओवर स्पिन गेंदबाजों ने डाले. तेज गेंदबाजों के लिए अनुकूल परिस्थितियों में स्पिनर्स पर निर्भरता हरमनप्रीत एंड कंपनी को भारी पड़ी. टूर्नामेंट में भारतीय टीम द्वारा लिए गए कुल विकेटों में से 87 प्रतिशत विकेट सिर्फ स्पिनर्स ने चटकाए.
भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के लिए यह टूर्नामेंट बल्ले और कप्तानी दोनों में कुछ खास नहीं रहा. ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ हरमनप्रीत की कप्तानी बेहद साधारण नजर आई. इसके साथ ही 5 मुकाबलों में वह बल्ले से सिर्फ 141 रन ही बना सकीं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 56 रनों की पारी को हटा दिया जाए, तो वह बाकी 4 पारियों में महज 85 रन ही बना पाईं.
आईएएनएस