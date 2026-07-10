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ENG vs IND: लगातार दूसरी सीरीज में हार, भारत के नाम दर्ज हुए 5 शर्मनाक रिकॉर्ड

Edited By : Bharat Malhotra | Jul 10, 2026, 09:57 AM IST

Published On Jul 10, 2026, 09:57 AM IST

Last UpdatedJul 10, 2026, 09:57 AM IST

भारत को इंग्लैंड के हाथों टी20 सीरीज के चौथे मैच में हार का सामना करना पड़ा. इसके साथ ही भारत ने सीरीज गंवा दी. इस हार के साथ ही भारत के नाम कई शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गए.

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इंग्लैंड ने हासिल की 3-0 की अजेय बढ़त

भारत को इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में हार का सामना करना पड़ा. गुरुवार, 9 जुलाई को खेले गए सीरीज के चौथे मैच में भारतीय टीम को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी. इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली.

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एकतरफा मैच में हारा भारत

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 158 रन का स्कोर बनाया. कप्तान श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 80 रन की पारी खेली. उन्होंने 49 गेंद की अपनी पारी में 4 चौके और पांच छक्के लगाए. हालांकि टीम के बाकी बल्लेबाज अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाए. और भारत एक ऐसे स्कोर तक नहीं पहुंच पाया जहां से इंग्लैंड को कोई चुनौती दी जा सके. इंग्लैंड ने 13.5 ओवर में लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया. इंग्लैंड के लिए फिल साल्ट और हैरी ब्रूक ने हाफ-सेंचुरी लगाईं. मैच पूरी तरह से एकतरफा रहा. और भारतीय टीम इंग्लैंड के सामने किसी भी तरह की कोई चुनौती नहीं पेश कर सकी.

इसके साथ ही भारत के नाम इस मैच में कई शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गए.

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इंग्लैंड के खिलाफ 12 साल में पहली टी20 सीरीज हार

भारत को इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 12 साल में पहली बार हार मिली है. अभी सीरीज का एक मैच बाकी है और भारत अभी से सीरीज गंवा चुका है. इससे पहले भारत 2014 में इंग्लैंड से कोई द्विपक्षीय टी20 सीरीज हारा था.

साल 2014 में भारत ने इंग्लैंड दौरे पर एक ही टी20 इंटरनेशनल मैच की सीरीज खेली थी. उसमें भारत को तीन रन से हार मिली थी. इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट पर 180 रन बनाए थे. और भारत पांच विकेट पर 177 रन ही बना सका था.

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8 साल में पहली बार इंग्लैंड से किसी भी फॉर्मेट में सीरीज हार

साल 2018 से भारत इंग्लैंड के खिलाफ किसी भी फॉर्मेट में कोई भी सीरीज नहीं हारा था. इस दौरान भारत ने 10 में से 8 सीरीज जीती थीं. और टेस्ट मैचों की दो सीरीज ड्रॉ रहीं. पिछली दो टेस्ट सीरीज ड्रॉ रही थीं. इस दौरान भारत तीन टी20 इंटरनेशनल सीरीज, तीन वनडे सीरीज और दो टेस्ट मैच सीरीज जीता.

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लंबे वक्त बाद हारा लगातार दो टी20 सीरीज

साल 2018-19 के सीजन के बाद पहली बार भारत लगातार दो टी20 इंटरनेशनल सीरीज हारा है. भारत को पहले आयरलैंड और फिर इंग्लैंड के हाथों सीरीज गंवानी पड़ी. यह विश्व चैंपियन के लिए बड़ी शर्मनाक बात है. इससे पहले 2019 में भारत को तीन मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड ने 2-1 से हराया था. और उसके बाद घरेलू सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से हराया.

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लगातार दो टी20 सीरीज हारने वाले दूसरे भारतीय कप्तान बने श्रेयस अय्यर

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत को पहले आयरलैंड में हार मिली और उसके बाद टीम को इंग्लैंड में भी सीरीज गंवानी पड़ी. लगातार दो टी20 सीरीज हारने वाले अय्यर दूसरे भारतीय कप्तान बन गए. इससे पहले विराट कोहली का नाम इस सूची में था. कोहली की कप्तानी में भारत को न्यूजीलैंड से तीन मैचों की सीरीज 1-2 और फिर ऑस्ट्रेलिया के हाथों 2 मैचों की सीरीज 0-2 से सीरीज गंवानी पड़ी थी.

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