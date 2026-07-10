ENG vs IND: लगातार दूसरी सीरीज में हार, भारत के नाम दर्ज हुए 5 शर्मनाक रिकॉर्ड

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 158 रन का स्कोर बनाया. कप्तान श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 80 रन की पारी खेली. उन्होंने 49 गेंद की अपनी पारी में 4 चौके और पांच छक्के लगाए. हालांकि टीम के बाकी बल्लेबाज अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाए. और भारत एक ऐसे स्कोर तक नहीं पहुंच पाया जहां से इंग्लैंड को कोई चुनौती दी जा सके. इंग्लैंड ने 13.5 ओवर में लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया. इंग्लैंड के लिए फिल साल्ट और हैरी ब्रूक ने हाफ-सेंचुरी लगाईं. मैच पूरी तरह से एकतरफा रहा. और भारतीय टीम इंग्लैंड के सामने किसी भी तरह की कोई चुनौती नहीं पेश कर सकी.

इसके साथ ही भारत के नाम इस मैच में कई शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गए.