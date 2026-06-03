ओपनिंग स्लॉट सिर्फ 2, दावेदार 7! सेलेक्टर्स की बढ़ी टेंशन?

प्रियांश भी टी20 फॉर्मेट के सबसे खतरनाक पावरप्ले बल्लेबाजों में से एक बनकर उभरे हैं। IPL 2026 में 350 प्लस रन बनाने वाले बैटर्स में वैभव के अलावा प्रियांश ही वह ओपनर रहे, जिनका स्ट्राइक रेट 200 प्लस रहा। पंजाब किंग्स के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 37 गेंद पर 93 रन की सनसनीखेज पारी खेलकर अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ केवल 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया, जो सीजन की सबसे विस्फोटक पारियों में से एक थी।