IPL के अगले सीजन में बदले दिखेंगे इन 4 टीमों के कप्तान, पूर्व क्रिकेटर ने की बड़ी भविष्यवाणी

आकाश चोपड़ा के अनुसार, आईपीएल 2026 में संघर्ष करती नजर आई चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) भी अगले सीजन में ऋतुराज गायकवाड़ की जगह पर संजू सैमसन को कप्तानी सौंपने पर विचार कर सकती है. सीएसके इस सीजन भी प्लेऑफ का टिकट हासिल करने में नाकाम रही. टीम 14 मुकाबलों में से सिर्फ 6 में ही जीत दर्ज कर सकी. पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा कि संजू सैमसन के पास कप्तानी का अनुभव मौजूद है और वह बेहतर कप्तान साबित हो सकते हैं.