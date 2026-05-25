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IPL के अगले सीजन में बदले दिखेंगे इन 4 टीमों के कप्तान, पूर्व क्रिकेटर ने की बड़ी भविष्यवाणी

Edited By : Saurav Kumar | May 25, 2026, 11:21 AM IST

Published On May 25, 2026, 11:21 AM IST

Last UpdatedMay 25, 2026, 11:21 AM IST

आईपीएल 2027 को लेकर अभी से भविष्यवाणी होना शुरू हो चुकी है. पूर्व क्रिकेटर ने कहा है कि अगले सीजन इन 4 टीमों के कप्तान बदले हुए नजर आएंगे.

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आकाश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर शेयर किए गए वीडियो में कहा कि अगले सीजन मुंबई इंडियंस (एमआई) अपने कप्तान को बदल सकती है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर के अनुसार, हार्दिक पांड्या की अगुवाई में एमआई पिछले तीन सीजन में से 2 बार प्लेऑफ में पहुंचने में नाकाम रही है. उन्होंने कहा कि हार्दिक भले ही टीम में बने रहें, लेकिन अगले सीजन एमआई नए कप्तान के साथ उतर सकती है.

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आकाश ने कहा कि मुंबई इंडियंस की तरह ही लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) भी ऋषभ पंत से कप्तानी लेकर किसी दूसरे खिलाड़ी को सौंप सकती है. उन्होंने कहा कि पंत की अगुवाई में टीम लगातार दूसरे सीजन प्लेऑफ का टिकट कटाने में नाकाम रही है. आकाश के अनुसार, कप्तानी का दबाव पंत की बल्लेबाजी पर भी साफतौर पर नजर आया है.

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पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा कि तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) अगले सीजन अजिंक्य रहाणे की जगह पर नए खिलाड़ी को कप्तानी की जिम्मेदारी दे सकती है. रहाणे की कप्तानी में केकेआर इस सीजन 14 मुकाबलों में से सिर्फ 6 में ही जीत दर्ज कर सकी और प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही.


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आकाश चोपड़ा के अनुसार, आईपीएल 2026 में संघर्ष करती नजर आई चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) भी अगले सीजन में ऋतुराज गायकवाड़ की जगह पर संजू सैमसन को कप्तानी सौंपने पर विचार कर सकती है. सीएसके इस सीजन भी प्लेऑफ का टिकट हासिल करने में नाकाम रही. टीम 14 मुकाबलों में से सिर्फ 6 में ही जीत दर्ज कर सकी. पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा कि संजू सैमसन के पास कप्तानी का अनुभव मौजूद है और वह बेहतर कप्तान साबित हो सकते हैं.

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