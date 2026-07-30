आलीशन घर, लग्जरी कारें... क्या है अजिंक्य रहाणे का नेटवर्थ ?

अजिंक्य रहाणे आईपीएल में 2008 से खेल रहे हैं और इस दौरान उनका वेतन कई बार बदला है. 2024 में रहाणे CSK के लिए खेले थे, जहां उनका कॉन्ट्रैक्ट 50 लाख रुपये का था, इसके बाद 2025 में KKR ने उन्हें 1.5 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया. अपने पूरे आईपीएल करियर के दौरान उन्होंने अब तक लगभग 54.84 करोड़ रुपये कमाए हैं.