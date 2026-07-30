आलीशन घर, लग्जरी कारें... क्या है अजिंक्य रहाणे का नेटवर्थ ?

Published On Jul 30, 2026, 12:46 PM IST
Last UpdatedJul 30, 2026, 12:46 PM IST
Ajinkya Rahane Net Worth: भारतीय दिग्गज अजिंक्य रहाणे ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. 38 साल के रहाणे ने सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए अपने रिटायरमेंट की घोषणा की. क्लासिकल बैटिंग स्टाइल और शांत नेतृत्व के लिए जाने जाने वाले रहाणे की नेटबर्थ कितनी है, इसे जानते हैं.
अजिंक्य रहाणे आईपीएल में 2008 से खेल रहे हैं और इस दौरान उनका वेतन कई बार बदला है. 2024 में रहाणे CSK के लिए खेले थे, जहां उनका कॉन्ट्रैक्ट 50 लाख रुपये का था, इसके बाद 2025 में KKR ने उन्हें 1.5 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया. अपने पूरे आईपीएल करियर के दौरान उन्होंने अब तक लगभग 54.84 करोड़ रुपये कमाए हैं.
अजिंक्य रहाणे के पास मुंबई के बांद्रा-वर्ली सी लिंक के पास समुंदर किनारे एक लग्जरी अपार्टमेंट है. इसमें खूबसूरत इंटीरियर के साथ विशाल लिविंग एरिया, समुद्र के नजारे वाला बड़ा बालकनी एरिया और निजी स्विमिंग पूल भी शामिल है.
अजिंक्य रहाणे के पास कारों का शानदार कलेक्शन है, जिसमें Audi Q5 (कीमत लगभग 55 लाख रुपये), Volvo EX60 (कीमत लगभग 68 लाख रुपये), Range Rover (कीमत लगभग 85 लाख रुपये) और BMW शामिल हैं. दो साल पहले उन्होंने Mercedes-Maybach GLS 600 SUV खरीदी, जिसकी कीमत 2.96 करोड़ रुपये है.
अजिंक्य रहाणे कई बड़े ब्रांड्स के लिए पसंदीदा चेहरा बने हुए हैं. वह Adidas, My11Circle, Games24x7,
Neo Growth, CEAT, Hero Motocorp, Boost से जुड़े हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, रहाणे प्रति ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए लगभग 1 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं.
अजिंक्य रहाणे 2025 में उनकी कुल संपत्ति का अनुमान लगभग 80 करोड़ रुपये (USD 10 मिलियन) है. उनकी आय के स्रोतों में IPL कॉन्ट्रैक्ट, BCCI वेतन, ब्रांड एंडोर्समेंट और निजी व्यवसाय शामिल हैं.