IPL में सिर्फ 05 रन देकर लिए हैं पांच विकेट, CSK ने आयुष म्हात्रे का बनाया रिप्लेसमेंट

घरेलू क्रिकेट में कैसा है आकाश मधवाल का रिकॉर्ड ?

32 साल के आकाश मधवाल घरेलू क्रिकेट में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं. उन्होंने 14 फर्स्ट क्लास, 23 लिस्ट ए और 56 टी-20 मैच खेले हैं. फर्स्ट क्लास में उन्होंने 16 विकेट चटकाए हैं. लिस्ट ए क्रिकेट में उनके नाम 25 विकेट है. 56 टी-20 मैच में उन्होंने 61 विकेट लेने का कारनामा किया है.