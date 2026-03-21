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IPL 2026: KKR को लगा एक और तगड़ा झटका, अब स्टार खिलाड़ी हुआ पूरे सीजन से बाहर

हर्षित राणा पहले से ही चोटिल हैं, वहीं मथीशा पथिराना को अभी भी आईपीएल में भाग लेने के लिए मंजूरी नहीं मिली है.

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By Akhilesh Tripathi Last Updated on - March 21, 2026 4:17 PM IST
KKR

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Akash Deep Ruled out from IPL 2026: आईपीएल 2026 से पहले केकेआर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. हर्षित राणा और मथीशा पथिराना के बाद एक और खिलाड़ी ने टीम की टेंशन बढ़ा दी है. टीम के तेज गेंदबाज आकाश दीप चोट की वजह से आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं. केकेआर का प्री-सीजन कैंप 18 मार्च से शुरू हुआ था, जिसमें आकाश दीप शामिल नहीं हुए थे, इसके बाद उन्हें शुक्रवार शाम ईडन गार्डन्स में खेले गए इंट्रा-स्क्वाड प्रैक्टिस मैच में देखा गया था.

Akash Deep KKR
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आकाश दीप चोटिल होकर पूरे सीजन से बाहर

हर्षित राणा पहले से ही चोटिल हैं, वहीं मथीशा पथिराना को अभी भी आईपीएल में भाग लेने के लिए अभी मंजूरी नहीं मिली है. तेज गेंदबाजों की चोट से परेशान केकेआर के लिए आकाश दीप का बाहर होना बड़ा झटका माना जा रहा है. कोलकाता नाइट राइडर्स के एक शीर्ष अधिकारी ने क्रिकबज को बताया है कि दुर्भाग्य से, आकाश दीप IPL से बाहर हो गया है, वह इस सीज़न टीम का हिस्सा नहीं होंगे.

Akash Deep lsg
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सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में हैं आकाश दीप

आकाश दीप कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप में शामिल नहीं हुए हैं, जो 18 मार्च से कोलकाता में चल रहा है. समझा जाता है कि वह बेंगलुरु में सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) में रिहैबिलिटेशन से गुज़र रहे हैं, हालांकि उनकी चोट की सही प्रकृति अभी भी स्पष्ट नहीं है. ऐसा माना जा रहा है कि आकाश दीप को 15 से 18 फरवरी के बीच कल्याणी स्थित बंगाल क्रिकेट अकादमी ग्राउंड में जम्मू-कश्मीर के खिलाफ रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल मैच में बंगाल की ओर से खेलते हुए बाएं पैर की एड़ी में चोट लग गई थी.

Akash deep ipl
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एक करोड़ के बेस प्राइस में बिके थे आकाश दीप

29 साल के बंगाल के इस तेज गेंदबाज़ को फ़्रैंचाइज़ी ने पिछले साल अबू धाबी में हुई मिनी-नीलामी में 1 करोड़ रुपये की बेस प्राइस पर खरीदा था. वह आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपरजायंट्स का हिस्सा थे. हालांकि केकेआर के पास तेज गेंदबाजी टीम में वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक, ब्लेसिंग मुजरबानी और कार्तिक त्यागी शामिल हैं, जबकि कैमरन ग्रीन और रमनदीप सिंह तेज गेंदबाजी के ऑलराउंड विकल्प हैं.

Akash Deep
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आकाश दीप का आईपीएल में प्रदर्शन

आकाश दीप ने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपरजायंट्स के लिए खेला है. उन्होंने 14 आईपीएल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 10 विकेट चटकाए हैं.

KKR
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केकेआर का स्क्वाड

अजिंक्य रहाणे, कैमरून ग्रीन, मथीशा पथिराना (चोटिल), ब्लेसिंग मुजरबानी, तेजस्वी सिंह, रचिन रविंद्र, फिन एलन, टिम सीफर्ट, राहुल त्रिपाठी, दक्ष कामरा, सार्थक रंजन, प्रशांत सोलांकी, कार्तिक त्यागी, आकाश दीप (चोटिल), अंगकृष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा (चोटिल), मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमन पॉवेल, सुनील नरेन, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती

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