अर्जुन तेंदुलकर की शादी में वीवीआईपी का जमावड़ा, धोनी- युवराज सहित कई मेहमान हुए शामिल

Arjun Tendulkar got married to Saaniya Chandhok: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रहे सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी गुरुवार को एंटरप्रेन्योर सानिया चंडोक के साथ हुई. अर्जुन और सानिया को अपना आशीर्वाद देने के लिए भारत के कई वीवीआईपी एक साथ जमा हुए. शादी समारोह में पहुंचने वाले प्रमुख नामों में पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी, पूर्व कप्तान और हेड कोच राहुल द्रविड़, आईसीसी प्रेसिडेंट जय शाह, महान लेग-स्पिनर अनिल कुंबले, दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह, पूर्व क्रिकेटर और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वेंकटेश प्रसाद शामिल हैं.
क्रिकेटर्स के अलावा दिग्गज बिजनेसमैन मुकेश अंबानी का परिवार भी इस शादी समारोह का हिस्सा बना. बॉलीवुड जगत से आमिर खान, अभिषेक बच्चन सहित कई सितारे भी इस शादी में पहुंचे. अर्जुन अपने पिता की तरह क्रिकेटर हैं, वह गोवा की तरफ से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, आईपीएल में मुंबई इंडियंस के बाद अगले सीजन से पहले वह एलएसजी से जुड़ चुके हैं.
अर्जुन तेंदुलकर ने लॉन्ग टाइम पार्टनर सानिया चंडोक से की शादी
महीनों की तैयारियों और सेलिब्रेशन के बाद अर्जुन तेंदुलकर ने गुरुवार को अपनी लॉन्ग-टाइम पार्टनर सानिया चंडोक से उन्होंने शादी की. अर्जुन की शादी की रस्में इस हफ्ते की शुरुआत में कई पारंपरिक रस्मों और सेलिब्रेशन के साथ शुरू हुईं. मुंबई में मेहंदी और संगीत फंक्शन समेत शादी से पहले के इवेंट हुए, जिसमें कई पूर्व और मौजूदा क्रिकेटर शामिल हुए थे. कपल ने अगस्त 2025 में एक प्राइवेट सेरेमनी में सगाई की, जिसमें करीबी परिवार के सदस्य और दोस्त शामिल हुए थे.
एमएस धोनी भी शादी समारोह में हुए शामिल
भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी इस शादी समारोह में शामिल हुए. धोनी ने अपनी पत्नी साक्षी के साथ शादी समारोह में शिरकत की.दोनों का स्टाइलिश अंदाज ने फैंस का ध्यान खींचा.
युवराज, द्रविड़, अगरकर, हरभजन, गंभीर सहित कई दिग्गज क्रिकेटर्स भी शादी समारोह का बने हिस्सा
भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह भी इस शादी समारोह में पहुंचे. युवराज सिंह के साथ उनकी पत्नी हेजल कीच भी मौजूद थी. युवराज सिंह सचिन के करीबी लोगों में से एक है. प्रोफेशनल क्रिकेट से अलग होने के बाद दोनों की दोस्ती जगजाहिर है.टीम इंडिया के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ भी पहुंचे. राहुल द्रविड़ के अलावा इरफान पठान, हरभजन सिंह, इरफान पठान, सुरेश रैना, आकाश चोपड़ा, ऋषि धवन, हरभजन सिंह, जहीर खान, अजीत अगरकर और टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर भी अपने-अपने परिवार के साथ इसका हिस्सा बने. इन सभी के अलावा अर्जुन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त पृथ्वी साव भी शादी में पहुंचे.
सारा तेंदुलकर के लुक ने लूटी महफिल
अर्जुन की शादी में बड़ी बहन सारा तेंदुलकर ने अपने लुक्स और अंदाज से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. सारा पिंक कलर की साड़ी में नजर आईं. सारा इस लाइट शेड में बेहद आकर्षक और खूबसूरत नजर आईं.
कौन है सानिया चंडोक ?
अर्जुन तेंदुलकर की पत्नी सानिया चंडोक मुंबई की एक एंटरप्रेन्योर हैं जो एक जाने-माने बिजनेस परिवार से हैं, वह ग्रेविस ग्रुप के चेयरमैन, उद्योगपति रवि घई की पोती हैं. उन्होंने पेट-केयर और एनिमल वेलफेयर क्षेत्र में अपना करियर बनाया है और वे एक वेटेरिनरी टेक्नीशियन और एंटरप्रेन्योर के तौर पर अपने काम करती हैं.
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.