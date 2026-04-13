IPL 2026: मुंबई इंडियंस के लिए बुरी खबर, रोहित शर्मा की इंजरी पर आया बड़ा अपडेट

Rohit sharma Scan

Rohit Sharma Injury Update: आईपीएल 2026 में इस सीजन तीन मैच हार चुकी मुंबई इंडियंस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. टीम के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा की इंजरी को लेकर बड़ा अपडेट आया है. रोहित रविवार को आरसीबी के खिलाफ मैच में रिटायर्ड हर्ट हो गए थे.

Rohit sharma Injury

आरसीबी के खिलाफ मैच में हुए थे चोटिल

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 19 रन बनाने के बाद रोहित शर्मा रिटायर्ड हर्ट हो गए थे और दोबारा बल्लेबाजी करने मैदान पर नहीं उतरे थे. रोहित को हैमस्ट्रिंग की इंजरी की शिकायत है, वह जब मैदान से बाहर गए, तब मुंबई इंडियंस ने पांच ओवर में बिना किसी नुकसान के 56 रन बनाए थे. पावरप्ले के आखिरी ओवर में रसिख सलाम की दूसरी गेंद का सामना करने के बाद वह दिक्कत में दिखाई दिए थे और उन्हें आखिर में मैदान से बाहर जाना पड़ा था. उन्होंने मैदान छोड़ने से पहले 13 गेंदों पर दो चौकों और एक छक्के की मदद से 19 रन बनाए.

Rohit Sharma Injury update

रोहित शर्मा का होगा स्कैन

‘क्रिकबज’ की खबर के अनुसार, रोहित शर्मा अपनी हैमस्ट्रिंग की इंजरी की गंभीरता को समझने के लिए स्कैन करवाएंगे. 16 अप्रैल को पंजाब किंग्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस के अगले मैच के लिए एमआई के इस स्टार बल्लेबाज की उपलब्धता चोट के स्कैन के नतीजों पर निर्भर करेगी.

Rohit sharma fitness

काफी देर तक ग्राउंड पर ही हुआ था इलाज

रिटायर्ड हर्ट होने से पहले उस ओवर की पहली गेंद से पहले मुंबई इंडियंस के फिजियो ने रोहित का इलाज किया था, रोहित का काफी देर तक ग्राउंड पर ही इलाज चला था, इसके बाद वह दूसरी गेंद का सामना करने के लिए लौटे, लेकिन उस बॉल पर डिफेंड करने के बाद रिटायर्ड हर्ट होकर चले गए, रोहित की सही स्थिति स्कैन के नतीजों से ही साफ होगी कि चोट कितनी गंभीर है.

Rohit sharma retired hurt

कितनी गंभीर है रोहित की इंजरी !

रोहित की इंजरी कितनी गंभीर है, इसका अभी पता नहीं लग सका है. मैच के बाद शेरफेन रदरफोर्ड ने रोहित की इंजरी को लेकर कहा था, मुझे अभी पूरी तरह से पक्का नहीं पता, शायद यह हैमस्ट्रिंग की थोड़ी दिक्कत है, लेकिन मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता, मैं डगआउट में था, इसलिए मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है.

Rohit sharma record

शानदार फॉर्म में हैं रोहित शर्मा

रोहित ने आईपीएल 2026 में अब तक खेले 4 मुकाबलों में 137 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतकीय पारी भी शामिल है. रोहित ने आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए 6 हजार रन पूरे किए. वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले विराट कोहली के बाद महज दूसरे खिलाड़ी बने. रोहित पिछले 15 सालों से मुंबई इंडियंस से जुड़े हुए हैं और वह अपनी कप्तानी में टीम को 5 आईपीएल ट्रॉफी भी दिला चुके हैं.