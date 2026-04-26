IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • Photos
  • IPL में 'ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड' से आउट होने वाले बैटर्स, अंगकृष रघुवंशी लिस्ट में शामिल

IPL में 'ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड' से आउट होने वाले बैटर्स, अंगकृष रघुवंशी लिस्ट में शामिल

Edited By : Akhilesh Tripathi | Apr 26, 2026, 09:27 PM IST

Published On Apr 26, 2026, 09:27 PM IST

Last UpdatedApr 26, 2026, 09:27 PM IST

आईपीएल के इतिहास में अब तक चार बल्लेबाज ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड' आउट हुए हैं. केकेआर के बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी का नाम भी इस लिस्ट में जुड़ गया है.

1 /5
Yusuf Pathan

01. युसूफ पठान

आईपीएल के इतिहास में ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड’ आउट होने वाले पहले बल्लेबाज युसूफ पठान हैं. साल 2013 में रांची में केकेआर के लिए खेलते हुए युसूफ पठान पुणे वारियर्स के खिलाफ मैच में ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड’ आउट हुए थे. इस मैच में पठान ने 44 बॉल में 72 रन की पारी खेली थी.

2 /5
Amit Mishra

02. अमित मिश्रा

दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेलते हुए अमित मिश्रा ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड’ भी आउट हुए थे. अमित मिश्रा साल 2019 में विशाखापट्टनम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट दिए गए थे. उन्होंने एक रन बनाए थे.

3 /5
Ravindra jadeja

03. रविंद्र जडेजा

रविंद्र जडेजा ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड होने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं. रविंद्र जडेजा चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए खेलते हुए साल 2024 में चेन्नई में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट हुए थे.


4 /5
Angkrish Raghuvanshi Out

अंगकृष रघुवंशी

केकेआर के बल्लेबाज ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट होने वाले चौथे बल्लेबाज बने हैं. आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपरजायंट्स के खिलाफ मैच में लखनऊ में वह ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट दिए गए.

5 /5
Angkrish Raghuvanshi KKR

अंगकृष रघुवंशी के विकेट पर बवाल

लखनऊ सुपरजायंट्स के खिलाफ मैच में अंगकृष रघुवंशी के आउट पर जमकर बवाल मचा. अंपायर के फैसले से नाराज रघुवंशी ने मैदान पर गुस्सा दिखाया, वहीं केकेआर के हेड कोच अभिषेक नायर भी चौथे अंपायर भी अंपायर से बहस करते दिखे.

Related Photos

ipl-obs-out
ipl-obs-out5

IPL में 'ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड' से आउट होने वाले बैटर्स, अंगकृष रघुवंशी लिस्ट में शामिल
vaibhav-sooryavanshi-100-record
vaibhav-sooryavanshi-100-record11

RR हारी पर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने शतक के साथ रचे 11 कीर्तिमान
dc-vs-pbks-match-records
dc-vs-pbks-match-records5

पंजाब किंग्स ने आईपीएल में रचा इतिहास, DC vs PBKS मैच में बने पांच बड़े रिकॉर्ड्स

vaibhav-sooryavanshi-15
vaibhav-sooryavanshi-155

12 छक्के, 05 चौके... वैभव सूर्यवंशी का तूफानी शतक, सचिन, गेल और गिल का रिकॉर्ड ध्वस्त

ipl-7-highest-indivdual-score
ipl-7-highest-indivdual-score7

KL Rahul ने रच दिया इतिहास, आईपीएल के इतिहास के 7 सबसे बड़े स्कोर
ipl-players-india-debut
ipl-players-india-debut7

IPL के बाद ये 7 खिलाड़ी बना सकते हैं टीम इंडिया में जगह, नंबर 6 आपको करेगा हैरान

Latest News

angkrish-raghuvanshi-10

अंगकृष रघुवंशी के 'ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ़ील्ड' आउट पर बवाल, अंपायर के फैसले पर सवाल

sai-sudharsan-13

IPL 2026: साई सुदर्शन की दमदार पारी से CSK पस्त, गुजरात टाइंटस ने आठ विकेट से जीता मुकाबला
lsg-vs-kkr-3

LSG vs KKR Live Score: मोहसिन खान ने चटकाए पांच विकेट, मुश्किल में केकेआर

ruturaj-gaikwad-46

IPL 2026: फॉर्म में लौटे ऋतुराज गायकवाड़, अर्धशतकीय पारी से तोड़ा धोनी का रिकॉर्ड

sanju-samson-127

महज 11 रन की पारी... संजू सैमसन ने तोड़ा धोनी, रैना और राहुल का रिकॉर्ड

csk-toss

CSK vs GT IPL 2026: गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपरकिंग्स को आठ विकेट से हराया

Latest Photos

ipl-obs-out
ipl-obs-out5

IPL में 'ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड' से आउट होने वाले बैटर्स, अंगकृष रघुवंशी लिस्ट में शामिल
vaibhav-sooryavanshi-100-record
vaibhav-sooryavanshi-100-record11

RR हारी पर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने शतक के साथ रचे 11 कीर्तिमान
dc-vs-pbks-match-records
dc-vs-pbks-match-records5

पंजाब किंग्स ने आईपीएल में रचा इतिहास, DC vs PBKS मैच में बने पांच बड़े रिकॉर्ड्स

vaibhav-sooryavanshi-15
vaibhav-sooryavanshi-155

12 छक्के, 05 चौके... वैभव सूर्यवंशी का तूफानी शतक, सचिन, गेल और गिल का रिकॉर्ड ध्वस्त

ipl-7-highest-indivdual-score
ipl-7-highest-indivdual-score7

KL Rahul ने रच दिया इतिहास, आईपीएल के इतिहास के 7 सबसे बड़े स्कोर
ipl-players-india-debut
ipl-players-india-debut7

IPL के बाद ये 7 खिलाड़ी बना सकते हैं टीम इंडिया में जगह, नंबर 6 आपको करेगा हैरान