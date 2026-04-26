IPL में 'ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड' से आउट होने वाले बैटर्स, अंगकृष रघुवंशी लिस्ट में शामिल

01. युसूफ पठान

आईपीएल के इतिहास में ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड’ आउट होने वाले पहले बल्लेबाज युसूफ पठान हैं. साल 2013 में रांची में केकेआर के लिए खेलते हुए युसूफ पठान पुणे वारियर्स के खिलाफ मैच में ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड’ आउट हुए थे. इस मैच में पठान ने 44 बॉल में 72 रन की पारी खेली थी.