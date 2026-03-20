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PSL से नाम वापस ले रहे हैं विदेशी प्लेयर्स, अब तक इन खिलाड़ियों ने खेलने से किया इनकार

पीएसएल 2026 की शुरुआत 26 मार्च से होगी, जबकि इसके दो दिन बाद यानि 28 मार्च से आईपीएल शुरू होगा.

akhilesh.tripathi
By Akhilesh Tripathi Last Updated on - March 20, 2026 3:30 PM IST
PSL 2026

PSL 2026

PSL VS IPL: आईपीएल 2026 का आयोजन 28 मार्च से होना है, वहीं पीएसएल 2026 की शुरुआत 26 मार्च से होगी. एक ही समय पर दोनों लीग का आयोजन होना है. इस बीच पाकिस्तान सुपर लीग से अचानक विदेशी प्लेयर्स ने दूरी बनानी शुरू कर दी है. जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी ने तो पाकिस्तान सुपर लीग का करार तोड़ दिया और आईपीएल में केकेआर की टीम के साथ जुड़ गए. उनके अलावा कई और खिलाड़ी भी हैं, जिन्होंने पीएसएल से अलग होने का फैसला लिया है, जिसमें कुछ की नजरें आईपीएल के इंजरी रिप्लेसमेंट पर भी है.

Blessing muzarabani
Blessing muzarabani

ब्लेसिंग मुजरबानी

जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी ने पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ करार किया था, मगर उन्होंने आईपीएल के लिए पाकिस्तान सुपर लीग का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और केकेआर की टीम में शामिल हुए. केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान के रिप्लेसमेंट के तौर पर उनको अपनी टीम में शामिल किया है. ब्लेसिंग मुजरबानी पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर एक साल का बैन लगा सकता है.

Gudakesh Motie
Gudakesh Motie

गुडाकेश मोती

वेस्टइंडीज के स्पिनर गुडाकेश मोती ने लाहौर कलंदर्स के साथ पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के लिए करार किया था. उन्होंने यात्रा संबंधी समस्या को लेकर लीग से बाहर होने का फैसला लिया है. उनका अलग होना आईपीएल के टाइम से मेल खाता है, ऐसे में कहा जा रहा है कि वह आईपीएल में इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर खुद को तैयार रखना चाहते हैं.

Ottniel Baartman
Ottniel Baartman


ऑटनील बार्टमैन

साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज ऑटनील बार्टमैन ने हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समेन के साथ पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के लिए करार किया था. मगर उन्होंने अपना नाम अब वापस ले लिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल में ऑटनील बार्टमैन चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम में नाथन एलिस का रिप्लेसमेंट बन सकते हैं.

Tymal Mills
Tymal Mills

टाइमल मिल्स

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज टाइमल मिल्स ने भी पाकिस्तान सुपर लीग 2026 से अचानक अपना नाम वापस ले लिया. उन्होंने निजी वजह से यह फैसला लिया. वह पीएसएल 2026 में पेशावर जाल्मी की टीम का हिस्सा थे.

Spencer Johnson
Spencer Johnson

स्पेन्सर जॉनसन

ऑस्ट्रेलिया के स्पेन्सर जॉनसन ने भी पाकिस्तान सुपर लीग 2026 से अपना नाम वापस ले लिया है. ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट-आर्म फास्ट बॉलर जॉनसन पावरप्ले में अच्छी गेंदबाजी करते हैं. उन्होंने क्वेटा ग्लेडिएटर्स के साथ करार किया था. उन्होने पर्सनल रीजन की वजह से यह फैसला लिया था, मगर माना जा रहा है कि वह आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीमों के संपर्क में हैं.

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