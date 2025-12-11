×

HomePhotos T20I में एक ओवर में सबसे बॉल डालने वाले बॉलर्स, अर्शदीप सिंह की लिस्ट में एंट्री

T20I में एक ओवर में सबसे बॉल डालने वाले बॉलर्स, अर्शदीप सिंह की लिस्ट में एंट्री

अर्शदीप सिंह ने कुल सात वाइड गेंद फेंकी और अपने ओवर में कुल 18 रन खर्च किए. अर्शदीप सिंह ने चार ओवर के स्पेल में अर्शदीप सिंह ने 54 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं किया.

akhilesh.tripathi
By Akhilesh Tripathi Last Updated on - December 11, 2025 9:44 PM IST
Arshdeep Singh

Arshdeep Singh

Most balls in one over in T20I cricket: भारत के अर्शदीप सिंह ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम किया. उन्होंने एक ओवर में 13 बॉल डाले, जो संयुक्त रुप से फुल मेम्बर देश के खिलाफ टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा गेंदें है. उन्होंने नवीन उल हक की बराबरी की, जिनके नाम टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 13 गेंदें डालने का रिकॉर्ड था. टी-20 इंटरनेशनल में एक ओवर में सबसे ज्यादा गेंदे डालने वाले बॉलर्स की लिस्ट…

Mongolia cricket
Mongolia cricket

01. लुवसानज़ुंडुई एर्डेनेबुलगन

मंगोलिया के गेंदबाज लुवसानज़ुंडुई एर्डेनेबुलगन का नाम इस लिस्ट में टॉप पर है. उन्होंने जापान के खिलाफ मैच में 14 गेंदें डाली थी.

Bhutan cricket
Bhutan cricket

02. थिनले जाम्तशो

भूटान के थिनले जाम्तशो का नाम इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है. थिनले जाम्तशो ने मालदीव के खिलाफ मैच में 14 गेंदें डाली थी.

Cricket
Cricket

TRENDING NOW


03. केवाई विलफ्राइड

आईबरी कोस्ट के केवाई विलफ्राइड लिस्ट में तीसरे नंबर पर है. उन्होंने सेंट हेलेना के खिलाफ मैच में 14 गेंदें डाली थी.

Arshdeep Singh
Arshdeep Singh

04. अर्शदीप सिंह

भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह के नाम लिस्ट में चौथे नंबर पर है. अर्शदीप सिंह ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में 13 गेंदें डाली.

Ghulam Murtaza
Ghulam Murtaza

05. गुलाम मुर्तजा

इंडोनेशिया के गुलाम मुर्तजा का नाम लिस्ट में पांचवें नंबर पर है. गुलाम मुर्तजा ने कम्बोडिया के खिलाफ मैच में 13 गेंदें डाली थी.

Naveen-ul-Haq
Naveen-ul-Haq

06. नवीन उल हक

अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज नवीन उल हक का नाम इस लिस्ट में छठे नंबर पर है. उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में एक ओवर में 13 गेंदें फेंकी थी.

इन छह गेंदबाजों के अलावा कैमरून के Idriss Tchakou ने भी एक ओवर में 13 गेंदें फेंकी है.

Latest news

quinton-de-kock-20

IND VS SA: डि कॉक की तूफानी पारी, दूसरे टी-20 मैच में टीम इंडिया को मिली बड़ी हार

By Akhilesh Tripathi
quinton-de-kock-19

IPL ऑक्शन से पहले डि कॉक का तूफान, मुल्लांपुर में धुआं-धुआं कर दिया

By Bharat Malhotra
surya-kumar-yadav-84

17 इनिंग, 201 रन, औसत 14.35... सूर्या के बल्ले पर लगी जंग

By Akhilesh Tripathi
shubman-gill-out-ind-sa

IND vs SA: शुभमन गिल की वजह से 'बर्बाद' हो रहा है इन 2 खिलाड़ियों का करियर?

By Bharat Malhotra
arshdeep-singh-61

T20I में एक ओवर में सबसे बॉल डालने वाले बॉलर्स, अर्शदीप सिंह की लिस्ट में एंट्री

By Akhilesh Tripathi

Trending This Week

hindu-cricketers-in-south-africa-squad

साउथ अफ्रीका की टीम में शामिल हैं दो हिन्दू क्रिकेटर्स, तमिलनाडु और यूपी से है कनेक्शन

shane-watson-25

तीन साल बाद IPL में कोचिंग की भूमिका में लौटे शेन वॉटसन, इस टीम ने बनाया असिस्टेंट कोच

ipl-trade

क्या आप जानते हैं- कौन था IPL के इतिहास का सबसे पहला ट्रेड प्लेयर?

rashid-khan-49

राशिद खान ने महिला के साथ वायरल हो रही तस्वीर का बताया सच

ind-vs-pak-asia-cup-2025

India vs Pakistan: एशिया कप के लिए हां....लेकिन द्विपक्षीय सीरीज के लिए ना, खेल मंत्रालय ने क्यों किया ऐसा?

Photos More in photos

arshdeep-singh-61

T20I में एक ओवर में सबसे बॉल डालने वाले बॉलर्स, अर्शदीप सिंह की लिस्ट में एंट्री

ipl-auction-2026-3

IPL 2026 Auction: ये 5 अनकैप्ड खिलाड़ियों पर बरसेगा खूब पैसा, SMAT में मचा चुके हैं धमाल

ipl-auction-wicketkeeper

IPL Auction 2026: डिकॉक से लेकर बेयरस्टो तक- इन 5 विदेशी विकेटकीपर्स को खरीदने के लिए मचेगी मार

ipl-auction-2026-live

IPL Auction 2026: 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस के 6 सुपरस्टार, किसे मिलेगा सबसे ज्यादा दाम

ipl-auction-2026-list

IPL 2026- किस देश से हैं सबसे ज्यादा ₹ 2 करोड़ बेस प्राइस के खिलाड़ी, देखें पूरी लिस्ट

mukesh-ambani-jio-hotstar

ICC के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले बुरी खबर, मुकेश अंबानी की कंपनी ने लिया बड़ा फैसला, ₹ 380000000000 का हुआ घाटा