एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की बात करें तो इसमें मुरलीधरन चोटी पर हैं. पर उनके अलावा ऐसे कौन से गेंदबाज हैं जिन्होंने सभी फॉर्मेट मिलाकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं.

श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने साल 2001 में कुल 45 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले. और इन मैचों में इस ऑफ स्पिनर ने कुल 136 विकेट लिए. उस साल उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 87 रन देकर 8 विकेट लिए. साल 2001 में उन्होंने 8 बार पारी में पांच विकेट लिए.

मुरलीधरन ने साल 2006 में 40 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले. और 128 विकेट लिए. मुरलीधरन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उस साल 70 रन देकर 8 विकेट था. मुरलीधरन ने 9 बार पारी में पांच विकेट लिए थे.

ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न ने साल 1994 में कुल 39 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले. और उन्होंने इसमें 120 विकेट लिए. उनका बेस्ट 71 रन देकर 8 विकेट था. उन्होंने छह बार पारी में पांच विकेट लिए थे.

ऑस्ट्रेलिया के पेसर ग्लेन मैक्ग्रा ने 1999 में कुल 41 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले. इस पेसर ने 119 विकेट अपने नाम किए. मैक्ग्रा का उस साल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 14 रन देकर पांच विकेट था. उन्होंने भी छह बार पारी में पांच विकेट लिए.

ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के पेसर मिशेल जॉनसन ने 47 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले. उन्होंने इन मैचों में 113 विकेट लिए. जॉनसन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 69 रन देकर पांच विकेट था. इस दौरान उन्होंने दो बार पारी में पांच विकेट लिए.

इंग्लैंड के स्पिनर ग्रीम स्वान ने कैलेंडर ईयर 2010 में 39 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 111 विकेट लिए थे. उनका बेस्ट 65 रन देकर छह विकेट था. उन्होंने 6 बार पारी में पांच विकेट लिए.

पाकिस्तान के दिग्गज ऑफ स्पिनर सईद अजमल का नाम भी एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में है. अजमल ने साल 2013 में 50 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले थे. इसमें उन्होंने 111 विकेट लिए थे. उनका बेस्ट 95 रन देकर सात विकेट था. इस दौरान उन्होंने चार बार पारी में पांच विकेट लिए.