मुरलीधरन से मेंडिस तक, भारत और श्रीलंका के टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

कपिल देव श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में चौथे नंबर पर हैं. वह इस लिस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पेसर हैं. कपिल देव ने 14 टेस्ट मैचों में 45 विकेट अपने नाम किए हैं. उनका बेस्ट 110 रन देकर पांच विकेट है. वहीं मैच में 207 रन देकर 8 विकेट उनका बेस्ट रहा. कपिल ने श्रीलंका के खिलाफ एक बार पारी में पांच विकेट लिए. और एक बार भी मैच में 10 विकेट हासिल नहीं किए.