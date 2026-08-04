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मुरलीधरन से मेंडिस तक, भारत और श्रीलंका के टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

Edited By : Bharat Malhotra | Aug 04, 2026, 11:37 AM IST

Published On Aug 04, 2026, 11:37 AM IST

Last UpdatedAug 04, 2026, 11:37 AM IST

भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन से हैं. इस सूची में श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन पहले नंबर पर हैं.

1 /7

मुथैया मुरलीधरन

मुथैया मुरलीधरन ने भारत के खिलाफ 22 टेस्ट मैच खेले हैं. और इन मैचों की 32 पारियों में 105 विकेट लिए हैं. मुरलीधरन का पारी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 8 विकेट पर 87 रन था. वहीं मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 110 रन पर 11 विकेट है. भारत के खिलाफ उन्होंने सात बार पारी में पांच विकेट और दो बार मैच में 10 विकेट लिए हैं.

2 /7

अनिल कुंबले

भारत के लिए श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी अनिल कुंबले हैं. इस लेग स्पिनर ने श्रीलंका के खिलाफ 18 टेस्ट मैच खेले. इनकी 28 पारियों में उन्होंने 74 विकेट लिए. उनका औसत 31.2 का है. पारी में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्श 7 विकेट पर 59 रन था और मैच में श्रीलंका के खिलाफ प्रदर्शन 128 रन पर 11 विकेट था. उन्होंने चार बार पारी में पांच विकेट और दो बार मैच में 10 विकेट लिए.

3 /7

रविचंद्रन अश्विन

रविचंद्रन अश्विन भारत और श्रीलंका के बीच हुए टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं. अश्विन ने 11 मैचों की 21 पारियों में 62 विकेट लिए हैं. उनका मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्श 46 रन देकर छह विकेट है. और मैच में उनका बेस्ट 160 रन देकर 10 विकेट है. अश्विन ने श्रीलंका के खिलाफ तीन बार पारी में पांच विकेट और 2 बार मैच में 10 विकेट लिए हैं.

4 /7

हरभजन सिंह

हरभजन सिंह श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में चौथे पायदान पर हैं. उन्होंने 16 टेस्ट मैचों की 26 पारियों में 53 विकेट लिए हैं. उनका बेस्ट 62 रन देकर सात विकेट लिए हैं. वहीं मैच में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 141 रन देकर 10 विकेट हैं. उन्होंने दो बार पारी में पांच विकेट और दो बार मैच में 10 विकेट लिए.

5 /7

कपिल देव

कपिल देव श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में चौथे नंबर पर हैं. वह इस लिस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पेसर हैं. कपिल देव ने 14 टेस्ट मैचों में 45 विकेट अपने नाम किए हैं. उनका बेस्ट 110 रन देकर पांच विकेट है. वहीं मैच में 207 रन देकर 8 विकेट उनका बेस्ट रहा. कपिल ने श्रीलंका के खिलाफ एक बार पारी में पांच विकेट लिए. और एक बार भी मैच में 10 विकेट हासिल नहीं किए.

6 /7

ईशांत शर्मा

ईशांत शर्मा श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. उन्होंने 12 टेस्ट मैचों में श्रीलंका के खिलाफ 36 विकेट लिए. उनका बेस्ट 54 रन देकर पांच विकेट रहा. ईशांत का श्रीलंका के खिलाफ मैच में बेस्ट 86 रन देकर 8 विकेट हैं. उन्होंने पारी में एक बार पांच विकेट लिए.

7 /7

अजंता मेंडिस

अजंता मेंडिस ने भारत के खिलाफ छह टेस्ट मैच खेले और 34 विकेट हासिल किए. इस मिस्ट्री स्पिनर ने 2 बार पारी में पांच और एक बार मैच में 10 विकेट लिए. उनका पारी में बेस्ट 117 रन देकर छह विकेट रहा. वहीं मैच में उनका बेस्ट 209 रन पर 10 विकेट रहा.

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