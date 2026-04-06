×

HomePhotos तीन मैच में सिर्फ 24 रन, 25.20 करोड़ के खिलाड़ी ने बढ़ाई केकेआर की टेंशन

तीन मैच में सिर्फ 24 रन, 25.20 करोड़ के खिलाड़ी कैमरन ग्रीन ने बढ़ाई केकेआर की टेंशन

कैमरन ग्रीन ने पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में सिर्फ दो रनों का सामना किया और चार रन की पारी खेलकर आउट हुए.

akhilesh.tripathi
By Akhilesh Tripathi Last Updated on - April 6, 2026 9:32 PM IST
Green

Green

आईपीएल 2026 में सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स की टीम आमने-सामने हुई. बारिश के बीच कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने इस मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया. केकेआर की टीम को इस मैच में कैमरन ग्रीन से बड़ी उम्मीदें थे, जिनका बल्ला अब तक नहीं चला था, मगर कैमरन ग्रीन ने एक बार फिर निराश किया. कैमरन ग्रीन को आईपीएल 2026 के ऑक्शन में केकेआर ने 25.20 करोड़ में खरीदा था.

Cameron green flop
Cameron green flop

पंजाब के खिलाफ सिर्फ चार रन बना सके कैमरन ग्रीन

आईपीएल 2026 ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरन ग्रीन पहले ही फिटनेस की वजह से गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं. वहीं उन्होंने बल्लेबाजी में भी निराश किया है. पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में वह सिर्फ चार रन की पारी खेलकर आउट हो गए. उन्होंने दो गेंदों का सामना किया और जेवियर बार्टलेट की गेंद पर विकेट के पीछे प्रभसिमरन सिंह को कैच थमा बैठे.

Cameron Green
Cameron Green

तीन मैच में बनाए हैं 24 रन

कैमरन ग्रीन ने इस सीजन तीन मैच में सिर्फ 24 रन बनाए हैं. उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 10 बॉल में 18 रन बनाए थे. वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वह सिर्फ दो रन ही बना सके. पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में उनका बल्ला एक बार फिर खामोश रहा और वह सिर्फ चार रन की पारी खेलकर आउट हो गए.

Cameron Green fitness
Cameron Green fitness


गेंदबाजी नहीं कर रहे ग्रीन

कैमरन ग्रीन ने फिलहाल गेंदबाजी शुरू नहीं की है. वह नेट्स पर बॉलिंग कर रहे हैं, मगर उन्होंने अब तक आईपीएल मैचों में गेंदबाजी नहीं की है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनकी गेंदबाजी पर वर्कलोड मैनजमेंट का हवाला दिया है. केकेआर की तरफ से भी ग्रीन के जल्दी गेंदबाजी करने की बात कही गई है.

Cameron green 25.20 crore
Cameron green 25.20 crore

केकेआर ने 25.20 करोड़ की लगाई थी बोली

कैमरन ग्रीन को केकेआर ने आईपीएल 2026 के ऑक्शन ने 25.20 करोड़ की बोली के साथ अपने नाम किया है. वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ियों की लिस्ट में ऋषभ पंत (27 करोड़) और श्रेयस अय्यर (26.75 करोड़) के बाद तीसरे नंबर पर हैं.

Cameron Green IPL Records
Cameron Green IPL Records

कैमरन ग्रीन का आईपीएल में कैसा है रिकॉर्ड

कैमरन ग्रीन ने आईपीएल में 31 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 154.03 की स्ट्राइक रेट से 727 रन बनाए हैं. इसके अलावा उन्होंने 16 विकेट भी अपने नाम किए हैं. वह आईपीएल में मुंबई इंडियंस, आरसीबी का भी हिस्सा रहे हैं.

Latest news

dinesh-karthik-92

उसे भारतीय टीम से बाहर रखना मुश्किल होगा, इस खिलाड़ी के समर्थन में दिनेश कार्तिक का बड़ा बयान

By Akhilesh Tripathi
kkr-vs-pbks-7

KKR vs PBKS Live Score: बारिश ने रोका खेल, कोलकाता के दो विकेट गिरे

By Akhilesh Tripathi
srilanka-pacer

IPL 2026: वानिंदु हसरंगा को लेकर अब तक सस्पेंस, माथिशा पथिराना को लेकर भी बड़ा अपडेट

By Akhilesh Tripathi
kyle-jamieson-11

अक्षर पटेल की टीम के प्लेयर ने IPL के इस नियम की आलोचना, कहा इससे खेल का कौशल खत्म हो गया

By Bharat Malhotra
rcb-vs-csk-9

RCB लीग स्टेज में CSK से खेलेगी सिर्फ एक मैच, मगर MI से दो बार भिड़ेगी, जानें कैसे तय होता है शेड्यूल

By Akhilesh Tripathi

Trending This Week

bcci-naman-awards-winners

BCCI Naman Awards 2026: शुभमन गिल- स्मृति मंधाना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, देखें विजेताओं की पूरी लिस्ट

ban-vs-pak-3rd-odi

BAN VS PAK: सलमान आगा का शतक भी काम नहीं आया, पाकिस्तान की बांग्लादेश में भारी 'बेइज्जती'

pakistan-cricket-team-82

आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में दो बार भारत को हराने वाले इकलौते पाकिस्तानी कप्तान ने लिया संन्यास

kuldeep-yadav-wedding-2

शादी के बंधन में बंधे कुलदीप और वंशिका, बाराती बने साथी खिलाड़ी, देखें तस्वीरें और वीडियो

Photos More in photos

green-18

तीन मैच में सिर्फ 24 रन, 25.20 करोड़ के खिलाड़ी ने बढ़ाई केकेआर की टेंशन

srilanka-pacer

IPL 2026: वानिंदु हसरंगा को लेकर अब तक सस्पेंस, माथिशा पथिराना को लेकर भी बड़ा अपडेट

kkr-vs-pbks-5-players-to-watch

IPL 2026: पंजाब के ये 5 धुरंधर करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स को परेशान, कैसे पार पाएंगे रहाणे

ravichandran-ashwin-112

कुछ समय और खेल सकता था मगर... अश्विन ने किया खुलासा, अचानक क्यों छोड़ा आईपीएल ?

sameer-rizvi-12

IPL में लगातार तीन POTM अवॉर्ड जीतने वाले प्लेयर्स, कोहली के क्लब में शामिल हुए रिजवी

rcb-ipl-most-wickets

कौन हैं IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, भुवी का कमाल, किस नंबर पर हैं बुमराह