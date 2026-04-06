तीन मैच में सिर्फ 24 रन, 25.20 करोड़ के खिलाड़ी ने बढ़ाई केकेआर की टेंशन

Green

आईपीएल 2026 में सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स की टीम आमने-सामने हुई. बारिश के बीच कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने इस मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया. केकेआर की टीम को इस मैच में कैमरन ग्रीन से बड़ी उम्मीदें थे, जिनका बल्ला अब तक नहीं चला था, मगर कैमरन ग्रीन ने एक बार फिर निराश किया. कैमरन ग्रीन को आईपीएल 2026 के ऑक्शन में केकेआर ने 25.20 करोड़ में खरीदा था.

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पंजाब के खिलाफ सिर्फ चार रन बना सके कैमरन ग्रीन

आईपीएल 2026 ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरन ग्रीन पहले ही फिटनेस की वजह से गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं. वहीं उन्होंने बल्लेबाजी में भी निराश किया है. पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में वह सिर्फ चार रन की पारी खेलकर आउट हो गए. उन्होंने दो गेंदों का सामना किया और जेवियर बार्टलेट की गेंद पर विकेट के पीछे प्रभसिमरन सिंह को कैच थमा बैठे.

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तीन मैच में बनाए हैं 24 रन

कैमरन ग्रीन ने इस सीजन तीन मैच में सिर्फ 24 रन बनाए हैं. उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 10 बॉल में 18 रन बनाए थे. वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वह सिर्फ दो रन ही बना सके. पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में उनका बल्ला एक बार फिर खामोश रहा और वह सिर्फ चार रन की पारी खेलकर आउट हो गए.

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गेंदबाजी नहीं कर रहे ग्रीन

कैमरन ग्रीन ने फिलहाल गेंदबाजी शुरू नहीं की है. वह नेट्स पर बॉलिंग कर रहे हैं, मगर उन्होंने अब तक आईपीएल मैचों में गेंदबाजी नहीं की है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनकी गेंदबाजी पर वर्कलोड मैनजमेंट का हवाला दिया है. केकेआर की तरफ से भी ग्रीन के जल्दी गेंदबाजी करने की बात कही गई है.

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केकेआर ने 25.20 करोड़ की लगाई थी बोली

कैमरन ग्रीन को केकेआर ने आईपीएल 2026 के ऑक्शन ने 25.20 करोड़ की बोली के साथ अपने नाम किया है. वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ियों की लिस्ट में ऋषभ पंत (27 करोड़) और श्रेयस अय्यर (26.75 करोड़) के बाद तीसरे नंबर पर हैं.

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कैमरन ग्रीन का आईपीएल में कैसा है रिकॉर्ड

कैमरन ग्रीन ने आईपीएल में 31 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 154.03 की स्ट्राइक रेट से 727 रन बनाए हैं. इसके अलावा उन्होंने 16 विकेट भी अपने नाम किए हैं. वह आईपीएल में मुंबई इंडियंस, आरसीबी का भी हिस्सा रहे हैं.